Mort d'Anne Sylvestre : Son petit-fils talentueux, tué dans l'attentat du Bataclan

Elle a bercé l'enfance de nombreux Français : dans la soirée du 30 novembre 2020, à Paris, Anne Sylvestre est décédée des suites d'un AVC, à l'âge de 86 ans. Une disparition qui laisse orphelins les nombreux fans de ses Fabulettes et ses chansons aux textes soignés, au message bien souvent lié à l'actualité. L'artiste s'est produit à la radio, à la télévision, mais surtout, sur des scènes aussi prestigieuses que l'Olympia, le Trianon, Bobino, le Bataclan...

Anne Sylvestre a gardé de bons souvenirs du Bataclan, mais pas seulement. Elle y a en effet perdu son petit-fils Baptiste Chevreau, dans le terrible attentat qui a frappé la salle parisienne et les quartiers alentours, le 13 novembre 2015. Le jeune homme alors âgé de 24 ans, musicien, était le fils de Philomène, la deuxième fille d'Anne Sylvestre. Il figure parmi les 90 victimes de l'attaque.

"Baptiste, c'était une guitare et un sourire", avait commenté une ancienne professeure de musique dans un portrait du Monde. "A son enterrement, a été jouée une adaptation acoustique de Stairway to heaven par le duo de guitaristes mexicains Rodrigdo y Gabriela. L'une des chansons les plus mystiques et les plus puissantes de Led Zeppelin. 'Ce qui lui correspondait bien', dit sa maman", nos confrères avaient-ils rapporté. "Il démarrait juste sa vraie vie d'adulte. Il a été fauché en plein vol. Comme tous les autres", Philomène avait-elle conclu avec douleur.