Mort d'Anthoine Hubert à seulement 22 ans : émouvant hommage d'un célèbre ami, 3 ans après le drame

C'est l'un des circuits les plus mythiques du monde automobile. Dimanche dernier, les pilotes de Formule 1 se sont élancés pour le Grand Prix de Belgique qui se tient comme chaque année sur le circuit de Spa-Francorchamps. Un tracé qui plaît énormément aux athlètes qui le surnomme affectueusement le "toboggan des Ardennes" et qui a souri au leader du championnat. Après une longue coupure d'un mois, qui a permis aux stars, à l'image de Charles Leclerc, de prendre quelques jours de vacances, la compétition a repris de plus belle et l'immense favori, Max Verstappen, a réussi un Grand Prix parfait, gagnant la course et agrandissant encore son avance sur ses rivaux.

Si les pilotes apprécient généralement le circuit belge, il y en a un pour qui cette date compte plus que les autres dans le calendrier. Après une première partie d'année plus que mitigée, Pierre Gasly compte bien se reprendre et sa performance lors du Grand Prix de Belgique a été plutôt encourageante avec une neuvième place. Pourtant l'émotion était au rendez-vous pour le champion qui a vécu un véritable drame le 31 août 2019 sur ce même circuit avec la disparition de son ami, Anthoine Hubert. Ce jour-là, le jeune pilote français a été impliqué dans un terrible accident lors d'une course de Formule 2.

Le bel hommage de Pierre Gasly à son ami

Lors du deuxième tour de la course, il sort brutalement de la piste à la suite d'un accrochage puis il est violemment percuté par une autre voiture. Malgré l'intervention des secours, Anthoine Hubert succombe à ses blessures et plonge le monde du sport automobile dans le deuil. Très proche du jeune homme, Pierre Gasly lui rend hommage à chacun de ses passages sur le circuit de Spa-Francorchamps et il l'a encore fait la semaine derière. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 3,4 millions d'abonnés, le rival de Lewis Hamilton a publié une photo le montrant au moment où il est allé se recueillir et déposer une gerbe de fleurs à l'endroit de l'accident qui a coûté la vie à son ami. "Tu me manques Tonio", écrit-il sobrement en commentaire.