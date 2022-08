Diaporama : Mort d'Anthoine Hubert à seulement 22 ans : émouvant hommage d'un célèbre ami, 3 ans après le drame

16 / 17

Pascal Olmeta et Pierre Gasly lors de la 29ème édition du World Stars Football Match au Stade Louis II à Monaco, le 24 mai 2022. L'A.S Star Team For The Children composée d'importantes personnalités du monde du sport, dont le prince de Monaco en était le capitaine, rencontre les pilotes de F1 de la All Stars Formula 1 Drivers pour le traditionnel match de football organisé en ouverture du Grand Prix de Monaco. Les bénéfices récoltés à cette occasion sont reversés en intégralité à une oeuvre consacrée à l'aide aux enfants en difficultés dans le monde. Cette année, on célébre aussi les 30 ans d'activité de l'association Star Team for the children, en présence du Prince Albert II, président d'honneur et fondateur de l'association aux côtés de Mauro Serra. © Bruno Bebert/Bestimage