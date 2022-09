Mort d'Elizabeth II : Harry arrivé trop tard à son chevet... la raison rend le prince furieux !

C'est un mystère qui agite les Britanniques depuis la mort d'Elizabeth II : que s'est-il passé ce jeudi 8 septembre pour que toute la famille royale arrive si tard au chevet de la reine ? Attendus dès les premières heures de l'après-midi, après le message alarmant des médecins, le prince William et ses deux oncles, Edward et Andrew n'ont en effet rejoint Balmoral qu'à plus de 17 heures, après le décès de la souveraine.

Pire encore, le prince Harry, arrivé seul dans un avion et encore plus tard : celui-ci, qui était en visite en Europe au moment de la mort de sa grand-mère, avait pourtant annoncé tout de suite qu'il se rendait également en Ecosse. Mais alors, pourquoi aucun n'a atterri rapidement ? Il semblerait qu'en réalité, le premier avion, un Falcon de l'armée britannique prévu à 13h30, soit parti à 14h39, sans donner plus d'explications.

Mais la raison pourrait se trouver dans la séparation des deux fils du roi Charles dans l'avion : le protocole aurait exigé que les frères ne partent pas dans le même appareil, pour éviter une grave crise diplomatique en cas de crash. Cependant, cette situation n'aurait absolument pas plu au prince Harry : le cadet de la famille aurait été furieux de savoir qu'il devrait encore attendre avant de pouvoir rejoindre sa grand-mère, dont il était si proche et à qui il avait présenté ses deux enfants, Archie et Lilibet (3 et 1 an) en juin dernier.

Le mari de Meghan Markle n'était également sûrement pas très content de devoir laisser sa femme à Windsor : alors qu'elle avait été annoncée à Balmoral dans un premier temps, l'actrice américaine était finalement restée au Frogmore Cottage, tout comme Kate Middleton qui avait préféré ne pas faire le déplacement pour rester auprès de ses enfants. Cependant, Meghan Markle n'était pas restée seule trop longtemps : dès le vendredi matin, le prince Harry était parti seul de Balmoral pour rejoindre Windsor. William, quant à lui, est reparti bien plus discrètement pour revenir à Londres avec son père.

Les deux fils du roi Charles III n'ont ensuite plus fait de vagues jusqu'à ce samedi soir : en effet, sur l'invitation du prince William et de sa femme, Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle les ont rejoint pour se recueillir devant les nombreux bouquets de fleurs et les petits mots déposés sur les grilles du palais de Windsor.