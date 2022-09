Mort d'Elizabeth II : Meghan Markle agacée par le personnel de Buckingham ? La duchesse très sèche devant les caméras !

Seul petit incident de ce moment totalement inattendu aux yeux des fans, cet instant d'agacement n'a pas gâché le bonheur des badauds qui ont rencontré la famille et pu leur exprimer leurs condoléances. Certains ont même pu prendre dans leurs bras Meghan Markle ou Kate Middleton, toutes les deux très émues. Les deux frères, quant à eux, ont échangé quelques mots mais leur relation semble toujours plutôt tendue...

Une réconciliation est-elle toujours possible entre eux ? Ensemble pendant la semaine dans le domaine de Windsor, ils devraient en tout cas avoir le temps de discuter, surtout que leurs maisons ne sont situées... qu'à 700 mètres l'une de l'autre ! Une bonne occasion également pour le prince Harry et sa femme de passer du temps avec George, Charlotte, et Louis, leurs neveux et nièces qu'ils connaissent peu. Toute la famille devrait en tout cas se retrouver lundi 19 septembre pour les obsèques de leur grand-mère, en grande pompe, qui s'annoncent émouvantes.