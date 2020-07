Mort d'Hermine de Clermont-Tonnerre : les détails de son accident révélés

"Prions tous pour notre princesse Hermine de Clermont-Tonnerre qui a eu un grave accident de moto hier et qui est dans le coma", apprenait-on d'un ami de la défunte le 2 juin 2020. Malheureusement, alors que l'espoir semblait brièvement revenu, la jet-setteuse est morte le 3 juillet, laissant notamment deux enfants dans la peine : Allegra et Calixte. Mais que s'est-il passé lors de cet accident ?

C'est le site de Gala qui affirme détenir les détails autour du dramatique accident de moto dont a été victime la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, passionnée de mécaniques et de vitesse. Elle avait déjà participé à des rallyes ; d'ailleurs, l'animatrice Valérie Benaïm qui avait un jour fait équipe avec elle, a pleuré sa mort. Le jour de son accident, l'ancienne participante de l'émission La Ferme Célébrités avait déjeuné avec son dernier compagnon, l'élu et magistrat Georges Fenech en banlieue parisienne. Mais, plutôt que de regagner son domicile en voiture, c'est à moto qu'elle a pris la route après avoir craqué sur la Triumph de l'un des convives. Un bolide monté à l'anglaise "avec accélérateur et frein inversés".

Le site affirme qu'Hermine de Clermont-Tonnerre aurait insisté auprès du propriétaire de la moto, qu'elle ne connaissait pas, pour faire un tour avec. Après avoir obtenu son autorisation, elle s'est élancée avec un casque trop grand pour elle. "Alors qu'elle roulait et que le casque se baladait sur sa tête, elle aurait eu le mauvais réflexe de vouloir le resserrer", lit-on. Perturbée dans sa conduite, et aux commandes d'un engin qu'elle n'avait pas l'habitude de manier, elle a malheureusement percuté un arbre.

"Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966, vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille", avait alors fait savoir son entourage le 3 juillet. Ses obsèques se sont tenues le 9 juillet en présence d'une centaine de personnes, dans le 18e arrondissement de Paris.