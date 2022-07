Mort de Dani : les mots touchants de Brigitte et Emmanuel Macron, pour un bel hommage

Les hommages se succèdent alors que Dani a tiré sa révérence, ce mardi 19 juillet 2022. La chanteuse, meneuse de revue, comédienne, modèle est morte à l'âge de 77 ans. Après un malaise, elle a été transportée à l'hôpital à Tours, où elle était domiciliée, mais n'a malheureusement pas survécu, comme révélé par son manager Lambert Boudier. Une disparition qui a mis en peine grand nombre de célébrités qui ont eu la chance de la croiser. Ce mercredi 20 juillet, au lendemain du décès, c'est au tour d'Emmanuel et Brigitte Macron de lui adresser quelques mots, à cette "artiste libre qui aimait la nuit et la vie, les chansons et les fleurs".

"Son dernier album, Attention départ, semblait nous prévenir qu'elle nous quitterait bientôt", démarre ainsi le communiqué, les mêmes mots utilisés par son ami fidèle Etienne Daho, pour lui rendre hommage. Le communiqué rappelle le passé de l'artiste, jeune vendeuse à Perpignan, qui a également suivi des cours de couture le soir. À 19 ans, elle a débarqué à Paris et rapidement pris ses marques sur la rive gauche, du Café de Flore à chez Castel. Elle a même eu son club, avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris, L'Aventure. Mais l'Elysée tient aussi à se rappeler de ses titres, de son Olympia, de sa tournée avec Claude François et Alain Chamfort.

Les mots d'Emmanuel et Brigitte Macron à sa famille

"Par deux fois, elle est pressentie pour représenter nos couleurs à l'Eurovision, mais elle joue de malheur : sélectionnée en 1974 pour interpréter 'La Vie à 25 ans', elle doit renoncer lorsque la France, en deuil du président Georges Pompidou, se retire de la compétition", écrit le président de la République, dans ce communiqué. Cette "brune androgyne" ne s'est pas contentée d'un tube hissé haut dans le répertoire français, Comme un boomerang, en duo avec Etienne Daho, elle a également crevé les écrans, notamment dans La Nuit américaine. C'est à cette artiste qui a eu plusieurs vies qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont tenu à rendre un bel hommage. "Le Président de la République et son épouse saluent une artiste libre qui aimait la nuit et la vie, les chansons et les fleurs, peut-on lire à la fin. Ils adressent à sa famille, ses amis et ses admirateurs leurs condoléances attristées."