Mort de Gaëlle Voiry (Miss France) : Nathalie Marquay émue, le jour des obsèques

C'est le Dauphiné libéré qui avait dévoilé le décès de Gaëlle Voiry. Nos confrères avaient précisé qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire lorsque les secours sont arrivés. Elle a ensuite succombé à ses blessures. Son ami de 52 ans, nommé Philippe Gauthier, a été retrouvé mort sur place. L'accident a eu lieu samedi 28 septembre vers 20h20 à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie).

Très vite, de nombreuses anciennes Miss se sont saisies de leur compte Instagram afin de rendre hommage à Gaëlle Voiry. "Je suis si triste : le destin nous prive d'un magnifique sourire, celui de Gaëlle Voiry. Notre Miss France 1990 est allée rejoindre les anges. Ta gentillesse, ta belle énergie, nos belles années ensemble et nos fous rires resteront à jamais gravés dans mon coeur. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches", avait écrit Nathalie Marquay (Miss France 1987). Sylvie Tellier a réagi à plusieurs reprises, dont une fois auprès du Parisien : "Je suis très choquée. C'est un drame épouvantable... Gaëlle était une femme dynamique, très sportive, elle faisait beaucoup de ski et de vélo. Il y a quelques années, on avait organisé à deux reprises un week-end d'intégration avec les miss à Megève. Gaëlle était venue, elle skiait très bien. Elle était très sympathique. Elle avait été élue en 1990. À cette époque, les Miss étaient moins connues qu'aujourd'hui. Le concours était encore retransmis sur France 3. C'est fou que ce soit aussi dangereux de faire du vélo en France."

Un appel à témoin

Le Dauphiné libéré a aussi dévoilé que le conducteur au volant de la voiture qui a tué Gaëlle Voiry avait une alcoolémie estimée à 0,93g par litre de sang. Depuis 2019, la limite autorisée par la loi est de 0,5g/l – 0,2 pour les jeunes pilotes... Il roulait en plus entre 100 et 150 km/h. L'homme de 44 ans a été placé en garde à vue provisoire le lundi 30 septembre 2019. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Thonon-les-Bains. Il avait déjà été contrôlé pour des excès de vitesse à quatre reprises.

Comme le dévoile L'Essor savoyard, un appel a témoin a été lancé par la gendarmerie de Douvaine, "à destination des personnes qui auraient circulé sur la RD1005 entre 19h45 et 20h30 au niveau des communes de Douvaine et Veigy-Foncenex et qui auraient aperçu les deux cyclistes victimes de l'accident circulant vers Genève et/ou un véhicule Audi de couleur sombre circulant dans le même sens".