Mort de Gregory Tyree Boyce (Twilight) : les causes de sa mort révélées

Le 13 mai dernier, Gregory Tyree Boyce et sa petite-amie, Natalie Adepoju, ont été mystérieusement retrouvés morts dans leur appartement de Las Vegas. On sait désormais que leur mort est due à une overdose de drogues. Ils avaient respectivement 30 et 27 ans.

Comme l'apprend le médecin légiste du Clark County John Fudenberg, ce mardi 2 juin 2020, Gregory et Natalie sont décédés d'une overdose de cocaïne et de fentanyl. Leur mort serait accidentelle. La police avait été appelée à leur domicile et y avait retrouvé une poudre blanche non identifiée et pas de traces de lutte sur les corps des victimes.

Le fentanyl est la substance responsable de la mort de nombreux artistes (Prince, Mac Miller, Tom Petty, Juice WRLD...). Souvent décrit comme un dérivé de l'héroïne, le fentanyl est bien plus puissant et mortel s'il venait à être mal dosé. Il fait des ravages, notamment aux États-Unis.

Gregory Tyree Boyce était principalement connu pour son rôle dans le premier volet de la saga Twilight, en 2008. Il jouait le personnage de Tyler Crowley, l'adolescent qui manque de renverser Bella (Kristen Stewart) avec sa voiture au début du film, avant qu'Edward (Robert Pattinson) ne la sauve.

L'acteur laisse derrière lui sa fille de 10 ans, Alaya. Sa compagne Natalie était également maman, d'un petit garçon prénommé Egypt. Gregory et Natalie étaient ensemble depuis plus d'un an au moment de leur mort.

Après le succès du premier volet de Twilight, Gregory Tyree Boyce avait délaissé le cinéma pour se lancer dans sa passion et réaliser son rêve : ouvrir un restaurant d'ailes de poulet marinées.

La famille de Natalie Adepoju a lancé une page de financement participatif pour couvrir les frais de ses obsèques. Elle a déjà levé plus de 15 000 dollars.