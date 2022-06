Mort de Jean-Louis Trintignant : qui est son fils, le très discret Vincent ?

Jean-Louis Trintignant, figure emblématique du cinéma et du théâtre français, est mort le vendredi 17 juin 2022 à l'âge de 91 ans. Né à Piolenc dans le Vaucluse et fils d'industriel, Jean-Louis Trintignant s'est fait connaître grâce à des films comme Et Dieu... créa la femme de Roger Vadim en 1956 ou Un homme et une femme de Claude Lelouch - qui s'est fait arrêter par la police en apprenant la mort du comédien ! - aux côtés de l'actrice Anouk Aimée en 1966. Il laisse derrière lui une carrière riche de plus de 120 films mais également un clan éploré.

De son mariage avec la réalisatrice Nadine Trintignant - qui lui a rendu hommage - qu'il a rencontrée en 1958, Jean-Louis Trintignant a eu trois enfants : Marie née en 1962 et morte en 2003 sous les coups de son conjoint Bertrand Cantat, ex-membre du groupe Noir Désir, Pauline née en 1969 et morte à l'âge de 10 mois et un fils, Vincent né en 1973. C'est le seul enfant de Jean-Louis et Nadine Trintignant qui est encore en vie.

Un fils qui suit la même trajectoire que son père

Très discret dans les médias, Vincent Trintignant - également appelé Vincent Trintignant-Corneau du fait de sa relation entre sa mère Nadine Trintignant et le réalisateur Alain Corneau (mort en août 2010) - a suivi la même trajectoire que son père en étant successivement acteur, scénariste, producteur et réalisateur. Vincent Trintignant a hérité de la carrière cinématographique de ses parents pour découvrir les plateaux de cinéma dès son plus jeune âge. En 1976, il fait une apparition dans le film Le Voyage de noces réalisé par sa mère. C'est notamment avec elle qu'il a effectué ses premières expériences dans la carrière cinématographique en jouant dans les films Premier Voyage en 1980 et Victoire ou la Douleur des femmes en 2000. Il a également été coscénariste toujours aux côtés de sa mère Nadine dans L'Insoumise en 1996 et L'Ile bleue en 2001.

Extrêmement discret, ses projets semblent se faire rares ou du moins, Vincent n'est pas du genre à se mettre en avant quand il fait quelque chose. Aux dernières nouvelles, il a réalisé en 2013 Même un oiseau a besoin de son nid et a produit, en 2014, Je te le rappelle, tu t'en souviens. Depuis, silence radio...

Côté famille, Vincent Trintignant-Corneau est l'oncle des quatre fils de sa soeur Marie Trintignant : Paul Cluzet (fils de l'acteur François Cluzet ), Léon Othenin-Girard, Roman Kolinka et Jules Benchetrit (fils de Samuel Benchetrit ). Tous ont la particularité d'être acteurs comme leur regretté grand-père Jean-Louis Trintignant qui aura transmis à sa famille, la passion du cinéma.