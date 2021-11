Mort de Lou Cutell, inoubliable Dr Cooperman dans Seinfeld

L'acteur américain Lou Cutell, qui incarnait l'inoubliable docteur Howard Cooperman dans la mythique série humoristique Seinfeld est décédé en début de semaine, à l'âge de 91 ans. C'est son ami Mark Furman qui a annoncé la nouvelle via un post publié sur Facebook le 21 novembre et dans lequel il explique que le comédien s'en est allé pour un monde meilleur. "Après 91 ans d'une vie formidable mon ami Lou Cutell est rentré chez lui. C'est un formidable comédien de théâtre et acteur qui s'est éteint. (...) Repose en paix Lou", peut-on lire.

Lou Cutell a eu une carrière très riche, avant de profiter de sa retraite en 2015. On a pu le voir dans diverses fictions comme les séries Lois et Clark, Will & Grace. Il a également fait quelques apparitions dans quelques épisodes de How I met your mother, Spin City et Grey's Anatomy, dans lesquels il tenait de petits rôles secondaires.

Au cinéma, le nonagénaire a joué dans de nombreux longs-métrages dont Chérie, j'ai rétréci les gosses ou encore Serial Noceurs. Lou Cutell a également joué dans des séries mythiques et connues à l'international telles que Kojak, Starsky et Hutch, Santa Barbara et La Croisière s'amuse.

Etant un visage familier pour des millions d'Américains, l'annonce de la mort de Lou Cutell a bouleversé beaucoup d'internautes, qui lui ont rendu hommage sur la Toile. "Lou Cutell était dans tellement de séries et de films (Googlez-le)", a lancé sur Twitter un journaliste du magazine Vulture, apparemment fan du comédien.

On ignore, pour l'heure, la date exacte et les causes du décès de Lou Cutell.