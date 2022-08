Mort de Marie Trintignant : ce dernier SMS angoissant envoyé à sa mère avant le drame, révélations

Marie Trintignant est morte le 1er août 2003. C'est sous les coups de Bertrand Cantat, son compagnon, que la fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant – disparu ce 17 juin 2022 –, est décédée. Mais avant de mourir, il y a eu ce dernier échange entre Marie Trintignant et sa mère. C'est à l'occasion de la diffusion d'un documentaire que Nadine Trintignant lui a consacré, que la mère de Marie s'est livrée à Télé Star. Elle y révélait alors le contenu de ce SMS reçu "deux semaines avant le drame".

Quelques mots empruntés à Baudelaire, un vers qui avait dû la marquer et qui était accompagné d'une confidence personnelle angoissante. "Un vers de Baudelaire : 'Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille' et c'était signé : 'Ta fi-fille battue.'" La réalisatrice est déjà des plus inquiète au sujet de sa fille. Mais Marie Trintignant la rassure peu après, lui disant que tout était "arrangé" dans son couple. Nadine Trintignant avait alors pensé que le couple s'était séparé et que Bertrand Cantat, dont elle refuse de prononcer le nom, avait fini par l'accepter. La suite des évènements, et surtout cette fin tragique lui donneront finalement tort.

Nadine Trintignant s'était mise "en colère"

Dans ce documentaire intitulé Marie Trintignant, tes rêves brisés, Nadine Trintignant évoquait le sort des femmes battues mais refusait que sa fille en devienne un porte-drapeau. "Un soir, je me suis même mise en colère car elle m'annonçait vouloir arrêter son métier pendant deux ans, au prétexte de s'occuper de ses quatre fils. Il était clair que c'était son assassin qui voulait la voir tout abandonner", avait-elle confié. Ses quatre fils, ce sont Roman, son aîné, 36 ans, fruit de ses amours avec le batteur du groupe Téléphone, Richard Kolinka, Paul Cluzet, 29 ans, fils que Marie Trintignant a eu avec François Cluzet, Léon, issu de sa relation avec Mathias Othnin-Girad, 26 ans aujourd'hui, et enfin le petit dernier Jules Benchetrit, fils de Samuel Benchetrit, âgé de 24 ans. Quatre frères qui ont eu bien du mal à se reconstruire après ce terrible drame qui leur a enlevé leur mère.