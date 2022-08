Mort de Michel Berger : sa relation douloureuse avec son père, qui a abandonné tous ses enfants du jour au lendemain

Les fans de Michel Berger ont le coeur lourd. Ce 2 août 2022 marque les 30 ans de la mort de l'artiste, emporté par une crise cardiaque foudroyante à 44 ans dans la ville de Ramatuelle. Une existence courte mais intense, jalonnée de succès, de reconnaissance mais également de drames. Tout au long de sa vie, Michel Berger a dû affronter les pires situations : la maladie de sa fille Pauline, atteinte de la mucoviscidose, la disparition de son grand frère Bernard en 1982 et le terrible abandon de son père quand il n'était âgé que de 6 ans.

Michel Berger grandit entouré de ses parents, Jean Hamburger, professeur de médecine, Annette Haas, concertiste et Bernard et Françoise, son frère et sa soeur. La petite famille vit sereinement jusqu'à ce qu'à ce que le patriarche ne tombe malade et ne subisse une opération. Personne ne sait alors qu'elle bouleversera à tout jamais la vie de tous. En 1953, atteint de la tuberculose, le professeur Jean Hamburger doit être opéré. Une intervention aux terribles conséquences.

"Le professeur Jean Hamburger, triple académicien, a abandonné ses enfants dont Michel était le plus jeune, du jour au lendemain, indiquait à Soir Mag en mai dernier le journaliste Yves Bigot, au moment de la réédition de la biographie de l'artiste. Il a fait comme s'il ne les connaissait pas. Il disait à sa femme et à ses enfants qu'il ne savait pas qui ils étaient, il leur demandait de cesser de l'importuner. Il n'a plus jamais communiqué avec eux."

Malgré l'absence de son mari, Annette, mère de Michel Berger, envoyait régulièrement des lettres au père de ses enfants pour lui donner de leurs nouvelles. Des textes restés sans réponse. Pour autant, Michel Berger avait gardé le contact avec son père "à de rares occasions" : "Les deux étaient très gênés par l'existence de l'autre. Le professeur Jean Hamburger détestait quand des personnes lui demandaient s'il était le père de Michel. Et Michel n'aimait pas qu'on lui rappelle de qui il était le fils. Il ne voulait pas être le fils de quelqu'un, il voulait être lui-même. Les rares fois où Michel contactait son père, c'est lorsqu'il avait des amis qui rencontraient des problèmes de santé et il sollicitait alors les conseils de son père. Mais cela n'a jamais vraiment fonctionné entre eux." Peut-être la raison pour laquelle il n'a jamais osé vivre son amour au grand jour avec Beatrice Grimm...