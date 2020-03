Mort de Pierre Bénichou, Laurent Ruquier "triste" : premiers mots en hommage

C'est une bien triste nouvelle qu'Antoine, le fils de Pierre Bénichou, a annoncé à l'AFP ce mardi 31 mars 2020. Le journaliste et sociétaire des Grosses Têtes de RTL est mort "dans son sommeil et à son domicile" aujourd'hui, à l'âge de 82 ans. Ce décès n'a rien à avoir avec le coronavirus qui a déjà emporté de nombreuses personnes, parmi lesquelles Manu Dibango. Contacté par nos confrères de Télé Loisirs, l'animateur de l'émission radio Laurent Ruquier a réagi à cette triste annonce.

"Il aurait aimé qu'on rappelle qu'avant de devenir le génie de l'improvisation, le grand du rire qu'il était depuis vingt ans à la radio [quinze ans à Europe 1, cinq ans aux Grosses Têtes sur RTL, NDLR], il a été une brillante plume de la presse écrite, un fidèle de Droit de Réponse de Michel Polac... J'ajouterai que personne ne pourra jamais écrire une nécrologie de lui aussi brillante que celles qu'il a écrites pour les autres", a déclaré Laurent Ruquier.

Le présentateur d'On n'est pas couché s'est également exprimé avant la diffusion des Grosses Têtes du jour, enregistrée dans la matinée avant l'annonce de la mort de Pierre Bénichou : "Vous l'avez peut-être appris, Pierre Bénichou nous a quittés, c'était évidemment une de nos meilleures Grosses Têtes, un monument de l'émission, ça faisait vingt ans que je faisais de la radio avec lui... Je sais que beaucoup d'entre vous seront tristes d'apprendre cette nouvelle, mais ce que Pierre aurait voulu, c'est qu'on continue à s'amuser, il aurait voulu qu'on soit tristes aussi, ça c'est sûr. Si je suis bien triste, c'est aussi parce qu'on a enregistré évidemment l'émission ce matin, et qu'il faudra attendre demain pour qu'on puisse lui rendre un hommage non pas à sa mesure, mais à sa démesure."

La dernière intervention de Pierre Bénichou dans Les Grosses Têtes remonte au 17 mars dernier. Confiné, il avait été joint par téléphone. "Je n'ai pas du tout peur parce que je suis très respecté dans mon quartier. Un type respecté dans son quartier a beaucoup moins de chances d'être malade ! Ils viennent des hôpitaux me dire : 'Monsieur Pierre, on a des lits pour vous.' Gardez-les pour les jeunes ! Voilà ce que je réponds ! C'est normal, ce n'est pas les vieux qui vont nous emmerder, depuis le temps qu'ils sont là !", avait-il notamment confié. Des paroles qui resteront, à coup sûr, à jamais gravées dans les mémoires de ses collègues et des auditeurs. Sur Twitter, ils sont déjà nombreux à lui avoir rendu un bel hommage.