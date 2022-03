Mort de Taylor Hawkins (Foo Fighters) : La drogue en cause ? Une flopée de substances interroge...

Après la stupeur et la sidération, vient le temps des questions : comment Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters a-t-il trouvé la mort brusquement ? A 50 ans, le musicien a en effet été retrouvé inanimé dans sa chambre d'hôtel de Bogota, où le groupe s'apprêtait à donner un concert. Si les causes de son décès n'ont au départ pas été précisées, la drogue pourrait en réalité en être la raison.

En effet, si l'on attend les résultats des premières analyses, beaucoup de substances auraient été retrouvées dans la chambre de l'ancien musicien d'Alanis Morissette. Selon le patron d'une radio locale, la police aurait retrouvé de "la poudre blanche" qui ressemblerait beaucoup "à de la cocaïne", ainsi que "des produits hallucinogènes". En entrant dans la chambre, les policiers seraient également tombés sur une bouteille de vodka, et il semblerait que le musicien ait appelé la réception dans la soirée pour se plaindre de "douleurs à la poitrine", toujours selon le même homme. Les responsables de l'hôtel auraient alors appelé la police mais lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre, le batteur était déjà mort.

"Les autorités colombiennes ont trouvé de la marijuana, des antidépresseurs, des opioïdes, de l'héroïne. Au moins 10 substances différentes ont été trouvées", écrit le journaliste Luis Carlos Velez sur Twitter. Mais l'enquête continue et la piste de l'overdose n'a pas encore été officiellement actée.

Il faut savoir que Taylor Hawkins avait déjà eu une histoire avec la drogue : en 2001, alors qu'il faisait déjà partie des Foo Fighters depuis quelques années, il avait été hospitalisé pour une overdose et était resté dans le coma pendant plusieurs jours. A l'époque, il avait admis "avoir été trop loin" et n'avait plus fait parler de lui de ce côté-là.

Marié et père de deux enfants adolescents, le musicien a en tout cas été pleuré par le monde entier. Son groupe, formé par l'ancien batteur de Nirvana, Dave Grohl, avait déclaré être "dévasté par la tragique perte de notre bien-aimé Taylor Hawkins. Son esprit musical et son rire contagieux resteront à jamais gravés dans notre mémoire à tous".

Le légendaire Ozzy Osbourne avait quant à lui regretté "une grande personne et un musicien incroyable". Le groupe de rock Nickelback s'était dit "totalement incrédule" et le groupe Rage Against the Machine avait exprimé sa tristesse. Julian Lennon, le fils aîné du chanteur des Beatles et musicien lui-même a publié un très bel hommage sur Instagram.