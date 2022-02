Mort de Willie Garson (Sex and the City) : l'hommage bouleversant de son fils de 21 ans

Visiblement touché, le jeune homme s'était aussi souvenu de son enfance avec Willie Garson, acteur adoré des fans : "Tu as toujours été le plus intelligent et le plus drôle de toutes les personnes que j'ai connues. Je suis heureux que tu aies partagé autant d'amour avec moi, je ne l'oublierai et ne le perdrais jamais."

Des paroles touchantes pour celui qui continuera d'être son modèle, même par-delà la mort. Pour les fans, Willie Garson apparaît dans la suite de la série And Just like that..., disponible sur Salto et pour laquelle il avait tourné quelques scènes avant son décès avec Carrie, Miranda et les autres.