Moundir : ses tendres confidences sur son épouse Inès

Suivi par les caméras de 50'Inside, samedi 16 octobre 2021, Moundir est revenu sur son idylle avec sa femme Ines. Une histoire d'amour née sur le tournage de l'émission Moundir l'aventurier de l'amour (diffusée sur TMC) en 2010, mais qui avait du être interrompue suite aux "raisons personnelles" de la jeune femme.

"Je la vois et puis, y'a quelque chose qui opère et qu'on appelle le coup de foudre", a indiqué Moundir sur sa première rencontre avec Inès. Et de poursuivre : "Et ouais, ça été immédiat. En tout cas, ça s'est vu. Je n'ai pas pour le cacher". Une belle histoire qui aurait pu prendre vie durant l'émission mais que la jeune femme a rapidement mis un terme en annonçant à l'aventurier qu'elle ne souhaitait plus poursuivre l'aventure. "Finalement, elle m'annonce qu'elle ne veut pas rester. Qu'elle part pour des raisons personnelles. (...) Et finalement quand l'émission se finit, je rentre chez moi et là je vois un message d'Inès", a-t-il ensuite indiqué.

Une idylle qui dure

Un doux souvenir pour le couple mais qui à l'époque avait beaucoup marqué l'aventurier. Désormais parfaitement épanoui aux côtés de sa femme, Moundir vit une parfaite histoire d'amour. Après avoir accueilli sa petite fille Aya, en décembre 2020, l'animateur passionné de poker a pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse. "Mon mari, j'ai signé pour la vie", a-t-elle indiqué face caméra. Et d'ajouter avec humour en s'adressant à son compagnon : "Jusqu'à la dernière seconde tu vas devoir me supporter."

Et ça, l'ancien aventurier de Koh-Lanta devenu animateur télé l'a rapidement compris. Après avoir contracté la Covid-19, Moundir a rapidement pu compter sur son épouse pour veiller sur ses trois enfants. Lorsqu'il était hospitalisé, sa femme n'est d'ailleurs pas allée le voir à l'hôpital. Cette dernière était beaucoup trop occupée par sa vie de famille. "Tant que je restais à la maison, la vie de famille n'était pas perturbée. Ma fille Aliya a été hospitalisée trois semaines, il y a deux ans, elle sait que l'on rentre de l'hôpital. Lorsque je lui ai dit que son papa y était, elle a compris qu'il allait revenir. Mais si je partais aussi, cela aurait pu être trop angoissant. Et puis, j'allaitais Aya, 4 mois", avait-elle expliqué.