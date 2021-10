Nabilla anxieuse : Thomas de retour sous perfusion après un début de malaise, elle raconte

Alors qu'il pensait aller mieux, l'état de santé de Thomas Vergara s'est subitement dégradé le 29 octobre 2021. Victime d'une intoxication alimentaire, le papa de Milann (2 ans) s'était pourtant longuement reposé et pensait être rétabli. Mais après avoir joué avec son fils, le mari de Nabilla a failli tomber dans les pommes dans le salon de leur maison. Choquée, elle raconte : "Il a voulu jouer avec Milann toute la journée, on pensait qu'il allait mieux il est sous antibiotiques. Je lui ai dit de s'allonger un peu mais il est parti jouer avec Milann. Ils étaient en train de jouer et je le vois comme ça partir dans les vapes. J'ai rappelé directement l'hôpital, ils lui ont fait une perfusion. Il a de la fièvre. C'est apparemment une intoxication à l'estomac mais ça prend des proportions..."

Je ne sais pas où il a chopé ça...

"Complètement déshydraté", Thomas aurait beaucoup de mal à retrouver la forme selon son épouse. "Je ne sais pas où il a chopé ça, on a des plats préparés tous les jours, on mange super bien... Donc je ne comprends pas, mais apparemment c'est ça", a confié l'ancienne candidate de télé-réalité. Elle ajoute : "Il se peut qu'il ait touché à quelque chose et qu'il ait mangé ensuite, alors qu'il est hypocondriaque ! Il se lave les mains toutes les deux secondes, il a 10 000 gels hydroalcooliques dans ses poches".

La veille, l'ancien candidat des Anges de la télé-réalité avait raconté les nombreux symptômes dont il souffrait sur Snapchat. Visiblement épuisé, il expliquait : "Il m'est arrivé un truc de fou. Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Incroyable. Chaud, froid, vomissements... J'avais l'impression d'être enceinte. J'avais quelqu'un dans mon ventre qui bougeait dans tous les sens. C'était incroyable. Le soir quand je m'endormais, j'avais des hallucinations. Je transpirais comme jamais et pourtant quand je prenais ma température, je n'avais pas de fièvre. Et je coulais", a tout d'abord révélé le beau brun de 34 ans. C'est pire que le Covid et je l'ai eu. C'est fois mille au niveau des symptômes".