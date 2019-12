Nabilla en plein renouveau : Son nouvel an s'annonce étonnant

Nabilla est décidément une femme changée. Depuis la naissance de son fils Milann le 11 octobre dernier, l'ancienne vedette de télé-réalité semble avoir revu ses priorités. Désormais, c'est sa petite famille qui passe avant tout, et même avant les selfies sexy auxquels elle nous a longtemps habitués. Pour assurer une éducation des plus pures à son fils, Nabilla a même quitté la France pour s'installer à Dubaï avec Thomas Vergara. Sur place, le couple vit un réel conte de fées, entre instants complices en famille et sorties de folie avec leurs amis. D'ailleurs, ces derniers temps ont été pour le moins chargés pour les jeunes parents avec le réveillon de Noël ou encore l'incroyable anniversaire de Karim Benzema auquel ils étaient conviés.

C'est pourquoi le nouvel an s'annonce bien différent. En effet, Nabilla a annoncé vouloir rester tranquille en attendant 2020 sur Snapchat. "On s'est dit que pour le 31 on allait rester en famille que tous les trois, assure-t-elle. Il y a eu les fêtes, tout est allé très vite, notre Noël était exceptionnel, on a vu beaucoup d'amis donc là on s'est dit qu'on avait besoin de se retrouver que tous les trois en famille et profiter de mon fils parce que ça grandit très très vite surtout à cet âge là et je n'ai pas envie de regretter." Afin de rendre cette soirée inoubliable malgré tout, Nabilla a déjà tout prévu en faisant appel à un traiteur pour se régaler les papilles.

Cette sage décision de rester chez elle survient au moment même où la jolie brune de 27 ans a eu un déclic vis-à-vis de son train de vie, et plus particulièrement des réseaux sociaux. "Je pense que parfois il faut aussi savoir se couper d'internet, des réseaux sociaux parce que ça reste du virtuel, ça n'est pas la vraie vie. Même pour vous, que vous soyez connu ou pas, je pense que parfois il faut couper." Ainsi, sa première résolution de l'année 2020 sera de faire un break de la Toile "une fois par semaine". Une autre de ses résolutions est de perdre ses derniers kilos de grossesse. "Je m'en sors pas trop mal, il me reste 3-4 kilos à perdre. Il faut juste que je fasse attention parce que je suis une très grosse gourmande et je ne veux pas faire du yoyo. C'est important d'avoir un poids constant donc j'essaye de faire gaffe."

Nabilla se passera donc d'invités pour le soir du nouvel an, y compris de son frère Tarek et son épouse Camélia. Ces derniers semblent également avoir choisi la tranquillité à en croire les récents dires de la jeune femme soupçonnée d'être enceinte. "Pour la première fois de toute ma vie, nouvel an j'ai envie de le passer dans mon lit. On est tellement sorti le 25, les anniversaires, je trouvais que ça faisait beaucoup et vraiment je suis fatiguée. Je n'ai pas la force, ni l'envie, de me retrouver avec un tas de monde où il n'y a pas de place" assure-t-elle sur Snapchat. Serait-ce un coup de mou causé par sa grossesse ? Réponse en 2020 !