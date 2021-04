Nabilla en tournage pour un nouveau projet : elle confirme !

Nabilla le come-back ? Des années après avoir raccroché la télé-réalité, et un an après avoir animé Love Island pour Amazon Prime, la jolie brune de 29 ans pourrait prochainement réapparaître sur nos écrans. C'est elle-même qui l'a confirmé ce samedi 10 avril 2021 !

"On va aller à Paris, à la fin du mois, pour continuer notre petit tournage", a-t-elle confié sur Snapchat. Malheureusement pour les plus curieux, il faudra encore faire preuve d'un peu de patience pour découvrir quel projet se prépare en toute discrétion. "Vous avez remarqué qu'on était en train de tourner quelque chose, je ne vous le cache pas, après je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement, ni pour quoi c'est mais oui il y a des périodes où on était bien en tournage", a-t-elle encore ajouté. Nul doute que cette petite confidence suffira malgré tout à réjouir sa communauté de plusieurs millions d'abonnés.

Il y a un autre projet que Nabilla et Thomas Vergara sont en train de concrétiser : celui de vivre à Los Angeles. En effet, alors que les travaux pharaoniques de leur maison à Dubaï ne sont même pas encore terminés, le couple envisage d'ores et déjà de s'installer chez nos amis Américains.

"Le projet qu'on a c'est d'aller déménager aux États-Unis. La dernière fois qu'on a été à Los Angeles, c'était pour finaliser des papiers, des visas donc on va avoir notre autre résidence là-bas très prochainement, a-t-elle révélé. Moi j'adore les États-Unis et j'aimerais tellement que mon fils ait la chance de grandir là bas, il y a des écoles de dingue, mais ça on a pas encore décidé. Ce qui est sur c'est qu'on veut une résidence ici et une aux États-Unis." Nabilla se construit donc un bel avenir avec sa famille, notamment grâce à ses revenus mensuels astronomiques.