Nabilla épinglée pour ses "caprices de diva" sur son dernier tournage : révélations sur l'envers du décor

Voilà bientôt dix ans que le grand public a fait la connaissance de Nabilla. Et depuis ses débuts en tant que candidate dans Les Anges en 2013, la brunette a fait un sacré bout de chemin ! Non seulement elle est aujourd'hui une femme mariée à Thomas Vergara et maman de deux enfants (Milann, 2 ans et demi, et Leyann, 2 mois) mais elle est également une femme d'affaires accomplie. Ces dernières années, Nabilla a notamment entamé une belle histoire avec la plateforme américaine Amazon Prime Vidéo. Tout a commencé en 2020, lorsque ses services ont été sollicités pour qu'elle anime Love Island, la version française du programme romantique britannique. Et puis, en 2021, leur collaboration s'est confirmée pour réaliser son docu-réalité centré sur les préparatifs de son mariage grandiose avec Thomas.

"Nabilla, c'est un nom. Elle a une puissance incroyable. Amazon a décidé de miser sur elle pour devenir numéro 1 en France", expliquait l'agent de la jeune femme, Magali Berdah, sur C8. Le pari se poursuit puisque Amazon a décidé de confier à Nabilla les rênes d'une nouvelle émission appelée Cosmic Love, un programme de dating dans lequel des célibataires cherchent l'amour en fonction de leur signe astrologique. "Nouvelle aventure mes babes, tellement hâte. Ça va être lunaire", lâchait-elle en story Instagram il y a quelques mois pour lever le voile sur ce projet inédit.

Les choses se sont concrétisées dernièrement puisque Nabilla s'est envolée à Malte au mois de juillet pour le tournage. Un tournage qui s'est révélé mouvementé à en croire les informations du Parisien, lors duquel elle aurait "renoué avec les caprices de diva". "Elle n'a pas voyagé seule : la production a fait déplacer la mère de famille avec ses deux fils, son époux, ses deux coiffeuses blondes et anglophones qu'elle surnomme 'les jumelles Olsen', son styliste et deux nounous à plein temps. Bien qu'hébergée dans un hôtel luxueux, elle s'est plainte de ne pas avoir accès à un spa ou un salon de coiffure sur l'île touristique", lit-on dans l'édition de ce samedi 6 août. "Je ne savais pas que j'allais faire Koh-Lanta", aurait même glissé la superstar.

Caprices ou pas, Nabilla ne se défait en tout cas toujours pas du succès, étant adulée par des millions de fans.