Nabilla : Photo complice avec son père Khoutir, sosie de Tarek Benattia !

Si pendant des années, la relation entre Nabilla et son père Khoutir Benattia était au point mort, aujourd'hui tout va pour le mieux. Père et fille ont renoué : l'homme d'affaires a assisté au mariage de la brunette avec son compagnon de longue date Thomas Vergara et a même rencontré son adorable petit-fils Milann, 2 ans. Sur Snapchat ce lundi 20 décembre 2021, Nabilla partage une jolie photo complice à trois, avec son fils et son père.

C'est depuis chez elle, à Dubaï, que l'ancienne star de télé-réalité publie ce superbe cliché de famille. Il s'agit d'un polaroïd en couleurs sur lequel Nabilla prend la pose souriante avec son fils Milann dans les bras et son père Khoutir à ses côtés. "Papa", écrit-elle sobrement, avec un coeur rouge. Ce souvenir restera gravé en elle, et les internautes sont certainement nombreux à la complimenter le trio. Mais c'est surtout la ressemblance frappante entre Khoutir et son fils Tarek Benattia qui saute aux yeux ! Père et fils ont la même forme de visage, le même sourire, le même regard et dégagent le même charme naturel. Tel père, tel fils !

Toutefois, côté caractère, Khoutir Benattia semble bien à part. Loin des strass et paillettes de Dubaï, où vit également Tarek avec sa femme Camélia Benattia et leur petit garçon Liaam (1 an). En juillet dernier, alors qu'elle célébrait son mariage grandiose avec Thomas Vergara au château de Chantilly devant les caméras d'Amazon Prime, Nabilla avait eu peur qu'il ne fasse pas le déplacement. "J'ai eu peur qu'il ne vienne pas. C'est une relation très spéciale, lui et moi, ça restera toujours un sujet sensible. Mon père n'aime pas la télé, les médias, l'exposition. Ce n'est pas son monde, avait-elle alors déclaré. Il est musulman et introverti. Il travaille à l'ONU en Suisse et on l'apprécie pour sa discrétion. C'est de lui que je tiens mon humour. Il est arrivé en France à 2 ans, et il est responsable des ressources humaines, en charge des conflits d'intérêt. C'est un modèle d'intégration. Je suis très fière de lui."

Des caractères à l'opposé, mais de l'amour à n'en plus finir. Ou presque... Rappelons que d'après le blogueur Aqababe, si Nabilla a renoué avec son père, ce dernier serait en froid avec son fils Tarek et sa belle-fille Camélia Benattia. Le couple ne parle pas non plus à Nabilla. Des histoires de famille qui s'arrangeront un jour, espérons-le...