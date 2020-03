Nabilla, son sac Hermès en peau de crocodile : "C'est pas moi qui l'ai tué..."

Nabilla est de retour sur le devant de la scène ! Et non, ce n'est pas dans une énième émission de télé-réalité que ses fans vont pourvoir la retrouver dès ce lundi 2 mars 2020 mais dans le rôle de maîtresse de cérémonie sur Amazon Prime Vidéo. La jeune maman de 28 ans s'est lancée un défi en acceptant d'animer le programme romantique Love Island dont la grande nouveauté est qu'il soit interactif grâce à l'application Love Island France.

Direction le Cap en Afrique du Sud donc pour Nabilla et sa petite famille. Sur place, l'épouse de Thomas Vergara a accepté quelques interviews, dont une pour le journal du Parisien. En plus d'évoquer cette nouvelle aventure excitante, nos confrères l'ont fait réagir sur la polémique qu'elle a causée il y a quelques semaines en se pavanant avec un sac Hermès du'une valeur estimée à plus de 380 000 euros. Un accessoire de luxe qui est considéré comme étant le plus cher et le plus rare au monde et qui est fabriqué avec de la peau de crocodile. Ce dernier détail a créé beaucoup de remous sur la Toile, et pour cause, Nabilla a toujours prôné le végétalisme et la défense de la cause animale. Ainsi, pour se justifier, elle explique : "Plein de gens disent que ce n'est pas cool pour les crocodiles, mais bon, c'est pas moi qui l'ai tué... Je sais que c'est triste, mais je ne savais pas qu'il était dans cette matière." Lynchée par les internautes, et même la PETA, Nabilla a tout de même été soutenue par sa fidèle communauté qui la "défend beaucoup" comme elle l'a souligné.

Nabilla s'explique sur son clash avec Laurence Boccolini

Et d'ailleurs, l'incontournable influenceuse a également pu compter sur Cyril Hanouna lors de cet épisode compliqué. En effet, l'animateur de Touche pas à mon poste s'était évertué à calmer les ardeurs autour de ce cadeaux hors de prix, n'hésitant pas au passage à tacler Laurence Boccolini qui en avait remis une couche sur Twitter en se moquant quelque peu de Nabilla. Un tacle auquel la principale intéressée avait d'ailleurs elle-même répondu avant de la bloquer. Lors d'une interview pour Télé-Loisirs, l'ancienne starlette de télé-réalité est revenue sur ce clash. "J'ai pas très bien compris pourquoi Laurence Boccolini, qui a l'âge de ma mère, s'est mêlée de ma vie. Je lui ai donc répondu car je n'ai peur de rien. Pour moi Twitter est le meilleur outil de parole", a-t-elle déclaré.

Au cours de cet entretien, Nabilla en a également profité pour faire taire les mauvaises langues au sujet de sa soit-disant embrouille avec Cyril Hanouna depuis qu'elle a quitté son poste de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. "Beaucoup ont alors pensé que j'étais en guerre avec Cyril Hanouna, ce n'est absolument pas le cas, on est toujours très amis. C'est une personne très naturelle qui s'en fout des critiques et je garde un super souvenir de mes passages dans son émission." Voilà qui est dit !