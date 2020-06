Nabilla suivie pour son physique mais complexée : "Ça joue sur mon moral"

Entre le sport et Nabilla Benattia, c'est loin d'être une grande histoire d'amour comme ses fans ont pu le voir sur Snapchat, mercredi 10 juin 2020.

L'ancienne star de télé-réalité et son mari Thomas Vergara ont pris la décision de se rendre dans une salle de sport afin de se vider un peu la tête. Si le beau brun de 33 ans était heureux de sa séance, Nabilla Benattia n'était clairement pas de bonne humeur sur le chemin du retour. Elle n'aime pas faire des exercices physiques et l'a fait savoir. Une fois de retour chez elle, la maman de Milann (8 mois) a expliqué qu'elle avait "rarement vu aussi nulle qu'[elle]". Afin de progresser, elle a donc fait appel à une "très belle" coach sportive qu'elle a repérée sur les réseaux sociaux.

"Je me reprends en main à partir de demain, les gars. Attention, parce que quand je fais un truc, je ne le fais pas à moitié. Oui, j'aime bien mon corps, je ne vais pas mentir, je suis bien dans ma peau. Mais j'ai quand même un complexe. Avoir des bras aussi fins au bout d'un moment, il y a un souci. Je n'aime pas mes bras, ils me saoulent. En plus, je ne me sens pas forte, pas tonique. Ça joue sur mon mental", a poursuivi Nabilla Benattia. Voir que son mari est beaucoup plus fort qu'elle ne l'aide pas à aller mieux. Elle se considère comme "une loque" à côté de lui.

"Je n'avais pas fait de sport depuis mon accouchement. (...) Heureusement que j'ai une bonne morphologie, sinon je pense que vous ne me suivriez même pas. Peut-être pour ce que je suis, mais pas pour mon physique", a conclu Nabilla Benattia. Elle espère tout de même prendre cinq kilos en plus afin d'avoir un corps un peu plus pulpeux. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir le résultat... si elle reste motivée.

Oui, car Nabilla a un emploi du temps bien chargé qui pourrait bien la dissuader. Quand elle ne gère pas ses nombreux projets, parmi lesquels les gros travaux de sa maison, la jeune femme prend du bon temps avec son bébé Milann.