Nagui bilingue ? Ce terrible moment de gêne où il a évoqué les testicules d'un rappeur par erreur en pleine interview...

Comédien, producteur, animateur... Nagui a bien plus d'une corde à son arc et a en plus le mérite de parler anglais. Grâce à cela, il a d'ailleurs pu interviewer de nombreuses personnalités internationales, bien que son vocabulaire et sa prononciation laissent vraiment à désirer...

Avant de présenter les jeux Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles sur France 2, Nagui était aux commandes de l'émission musicale Taratata. Depuis 1993, l'animateur a eu la chance d'interviewer de nombreux artistes, dont de très grands noms de l'industrie musicale. Parmi eux, des stars internationales telles que Lady Gaga, Sheryl Crow, Joe Cocker, Jimmy Cliff, Paul Young et bien d'autres... Aucun problème pour Nagui qui se débrouille plutôt bien avec l'anglais, même s'il lui arrive parfois de faire quelques fautes de grammaire, de conjugaison mais aussi d'accent. Aujourd'hui marié à Mélanie Page, une actrice française d'origine australo-britannique, Nagui est souvent repris et ce, même par ses enfants Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008), et Adrien (né en 2012) qui parlent couramment anglais à la maison. Le 30 mars 2023, lors d'un entretien accordé à nos confrères de Paris Match, Nagui a avoué ne plus utiliser la langue de Shakespeare face à eux puisque la petite tribu a pris l'habitude de se moquer du patriarche. "Sur le plateau de Taratata, ils gloussent à chaque interview en anglais...", déplore d'ailleurs l'animateur. Il faut dire que l'ancien compagnon de Marine Vignes a déjà fait de grosses erreurs de vocabulaire ! Comme le raconte nos confrères, il y a quelques années, Nagui a gaffé en interrogeant un célèbre rappeur américain qui prétendait avoir reçu sept balles dans le corps. Sceptique, le présentateur a alors voulu lui demander si c'était réellement le cas. Mais au lieu d'utiliser le terme "bullets", il a utilisé le mot "balls" qui signifie tout autre chose... Une scène mémorable En effet, sans s'en rendre compte, Nagui a demandé à ce fameux rappeurs s'il avait eu "sept testicules". Une anecdote hilarante dont Mélanie Page se délecte encore aujourd'hui. Rien de bien grave cependant puisque l'artiste ne lui en a pas tenu rigueur. L'épouse de l'animateur prend quant à elle un malin plaisir à lui rappeler ce souvenir de temps en temps. Pour rappel, Nagui et Mélanie Page se sont rencontrés en 2000 lors d'une soirée organisée par l'animateur lui-même. Ils se sont mariés en juin 2010 et sont parents de trois enfants. Nagui, quant à lui, était déjà papa d'une jeune Nina, née en 1997 de sa précédente relation avec l'animatrice Marine Vignes.