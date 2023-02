Nagui charmé dans N'oubliez pas les paroles : "Vous avez des yeux de dingue !"

Il n'a pas chanté le titre Les yeux revolver de Marc Lavoine sur le plateau de l'émission N'oubliez pas les paroles. Et pourtant, il a clairement le regard qui tue ! Le mercredi 8 février 2023, Hugo, un habitué de l'émission, a effectué son grand retour sur France 2 auprès de Nagui, dans l'espoir de récupérer le micro d'argent actuellement en possession du Maestro Louis. Pour sa quatrième participation au programme, le jeune homme a eu droit à de jolis compliments de la part du présentateur du show, et notamment à propos de son regard azur.

Vous en jouez pour séduire ?

"Vous avez des yeux de dingue. La nature vous a prodigué cette chance là, a souligné Nagui. Vous en jouez pour séduire ? Vous savez que vous avez de jolis yeux !" Hugo n'est effectivement plus un coeur à prendre. En chantant la sérénade, ou pas, le candidat, professeur d'éducation physique et sportive, est parvenu à séduire celle qui partage aujourd'hui sa vie lors d'une fête costumée. "C'est grâce à ma maman, a rappelé ce grand spécialiste de volleyball. j'en joue un petit peu pour séduire ma chère et tendre. Pascaline, une Marseillaise qui a craqué à une soirée perruque. C'est mal de ma part !"

Jamais quatre sans cinq !

Avec 20 000€ en ligne de mire, Hugo avait bien des projets dans la tête. Il espérait bien détrôner le Maestro Louis et profiter de cet grosse cagnotte pour amener Pascaline en voyage aux Philippines. S'il a fini par perdre son duel, le jeune candidat pourra au moins se vanter d'avoir effectué quelques prouesses sur le plateau de France 2. "La toute première fois que j'ai participé, c'était super, a-t-il rappelé. J'avais énormément de cheveux, déjà. J'étais minot, c'était il y a dix ans exactement, en septembre 2013. On avait tiré au sort pour savoir qui était le Maestro, parce que c'était la toute première émission. On a tiré au sort... l'autre personne. Bon. Mais j'ai eu la chance de gagner deux émissions." On retrouvera peut-être Hugo une prochaine fois et qui sait, la cinquième pourrait bien être la bonne !