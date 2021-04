Nagui encore énervé contre la femme d'une superstar américaine, désormais sur liste noire

Ce jeudi 15 avril 2021 est un grand soir pour Nagui. L'animateur fête le 5000e épisode de N'oubliez pas les paroles (France 2). Au cours de la soirée, ce sont les plus grands champions du jeu qui vont s'affronter, à savoir Margaux et Kevin. Un combat pour la bonne cause car les gains seront au profit de l'Association du Syndrome de Fatigue Chronique (ASFC) en hommage à Faustine Nogherotto, ex-candidate du jeu et de la Star Academy qui souffrait de cette maladie et a eu recours au suicide assisté.

Cet anniversaire pour N'oubliez pas les paroles prouve que l'émission rencontre toujours autant de succès. Et, contrairement à Tout le monde veut prendre sa place, Nagui ne compte pas lâcher son rôle de présentateur. Il en va de même pour Taratata. Dans l'émission C à vous, mercredi 14 avril, l'animateur a d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer son "bébé" en révélant une drôle d'anecdote. En 2017, Nagui était à deux doigts de réaliser son rêve : celui de recevoir son idole Bruce Springsteen. "Le rêve absolu", a-t-il indiqué. Et de raconter : "On s'est rencontrés à Paris. Je lui ai parlé de l'émission. Il connaissait. Il se tourne vers sa maison de disques, en disant 'c'est bon j'ai un jour off à Paris. Je ferai l'émission'". Dire que Nagui était aux anges serait alors un euphémisme. Mais quelques jours plus tard, ce fut la douche froide. Bruce Springsteen a annulé sa venue. "On l'a su 48 heures avant", a confié Nagui.

Que s'est-il donc passé ? La femme du chanteur américain, Patti, a tout simplement... posé son veto ! "Sa femme lui a dit 'ah bah non, on est à Paris, on a un jour off, tu ne vas pas me faire le coup d'aller bosser donc on va faire les boutiques'", a expliqué Nagui, notant toutefois le geste "admirable" de Bruce Springsteen pour sa compagne. L'animateur espère désormais avoir une deuxième chance avec l'artiste. En revanche, Patti ferait mieux de rester chez elle... "Il vient faire Taratata quand il veut, mais pas elle. Je ne la porte pas dans mon coeur, j'ai un peu de mal", a-t-il conclu avec humour.