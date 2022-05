Nagui millionnaire : l'animateur encaisse un chèque à la somme vertigineuse

Jackpot pour Nagui ! L'animateur de 60 ans vient de remporter une petite fortune comme le révèlent nos confrères de Capital ce mercredi 25 mai 2022. Il a décidé de vendre une partie de ses parts de la société dont il est actionnaire, Banijay Group, à l'automne dernier, à savoir 0,1%. Un faible pourcentage qui lui a pourtant permis de remporter la somme vertigineuse d'1,26 million d'euros. C'est la société de production elle-même qui lui a racheté ses actions.

Cela fait maintenant plusieurs années que Nagui a le moyen de se faire de l'argent de poche grâce à ses investissements chez Banijay. Fin 2018, le mari de Mélanie Page détenait 5,3% du capital du groupe de Stéphane Courbit, ce qui représentait alors une valeur de 23 millions d'euros. Mais il aura attendu un certain temps avant de se défaire de ses engagements pour obtenir un chèque. Et à raison puisqu'en quatre ans, la société a pris de la valeur. En 2018, elle était estimée à 465 millions d'euros et en 2021, à un milliard d'euros. Soit au moment où Nagui a vendu 0,1% de son capital. Et désormais entré en bourse, Banijay Group a une valeur d'environ 2 milliards d'euros (5 milliards avec la dette), précise Capital.

Cette grande réussite est notamment dû aux émissions populaires qu'il produit, dont N'oubliez pas les paroles ou Taratata pour France 2, toutes deux présentées par Nagui. La boîte de Stéphane Courbit s'est également bien développée en rachetant successivement ses concurrents Zodiak puis Endemol. Banijay Group est désormais le premier producteur indépendant au monde. Contactés par Capital, ni Nagui ni son attachée de presse Françoise Doux n'ont souhaité réagir.

À noter que Nagui est en parallèle toujours très bien rémunéré par France Télévisions. Selon Mediapart, entre 2017 et 2020, il aurait perçu 100 millions d'euros grâce à un contrat pluriannuel englobant toutes ses émissions sur France 2. "Ce montant comprend le salaire de Nagui en tant qu'animateur, mais aussi toutes les prestations vendues par sa société de production (les concepts, les équipes de tournage, etc.)", apprenait-on en 2020.