Natalia Vodianova top model et épouse d'un milliardaire français : sa sublime et originale tenue de mariée

"J'avais prévu de me marier dans un mois. On est ensemble depuis dix ans, donc on va dire que c'est déjà acté. On avait prévu de se marier avec nos amis et de faire une belle fête dans un mois, mais on préfère attendre et le décaler, plutôt que de faire un bal masqué. Donc on va se marier l'an prochain", avait déclaré dans Quotidien (TMC) Antoine Arnault. Finalement, le couple a préféré s'unir plus vite mais avec un nombre d'invités restreint. Une cérémonie en petit comité qui a marqué une idylle d'une décennie. En effet, ils se fréquentent depuis 2011 et sont parents de deux garçons, Maxim, 8 ans et demi, et Roman, 6 ans et demi.

Il s'agissait du premier mariage pour le puissant entrepreneur mais du second pour la native de Gorki en Russie. Elle avait en effet épousé l'Anglais Justin Portman en 2001, avec qui elle a eu trois enfants, Lucas (21 ans), Neva (17 ans) et Viktor (16 ans). Son ex-mari est un des membres d'une des grandes familles de la noblesse britannique, possédant des titres dans la pairie du Royaume-Uni, et implantée en Angleterre et en Écosse.