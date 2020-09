Natasha St-Pier "attristée" : accusée de dénigrer ses fans, elle répond

Natasha St-Pier a peut-être appris à garder son calme en toutes circonstances grâce à sa maîtrise parfaite du yoga, cela ne l'empêche pas de ne pas se laisser marcher sur les pieds. La chanteuse québécoise a ainsi reproché à un fan son attitude désinvolte en pleine pandémie de coronavirus et celui-ci en a fait toute une histoire, l'accusant de ne pas être sympa avec son public. Touchée, elle a réagi.

Sur son compte Instagram, Natasha St-Pier aime garder le contact avec ses abonnés et elle dévoile régulièrement les coulisses de sa vie de maman ainsi que ses projets artistiques. Récemment, l'interprète du tube Je n'ai que mon âme était invitée d'une émission et, à la sortie, des fans l'attendaient. Une rencontre qui a donné lieu à une situation désagréable comme elle l'a expliqué. "Ce soir un homme voulait une dédicace à la sortie d'une émission télé, il n'a pas de masque, à un feutre et une photo en main il parle avec le tout devant lui. Je lui dit poliment que je ne peux pas toucher son feutre et son cahier alors qu'en plus il n'a pas de masque. Il était furieux et pense que je dénigre mon public. Au contraire ! Je vous aime, je ne prendrai pas de risque ni pour moi ni pour vous afin de pouvoir préserver notre santé à tous et pouvoir poursuivre la tournée Croire. Cet échange m'a un peu attristé ce soir. Continuons à vivre mais protégeons nous !", a-t-elle ainsi clamé.

Natasha St-Pier, qui a pu reprendre sa tournée des églises, a eu raison de faire remarquer à ce fan frustré que les gestes barrières doivent encore être respectés puisque les chiffres de contamination au coronavirus sont inquiétants. Par dessus le marché, la chanteuse âgée de 39 ans serait sans doute très déçue de tomber malade et de ne pas pouvoir assurer ses représentations alors que le confinement a été dur pour tous les artistes, privés de scène.

A noter que Natasha St-Pier est de retour avec un nouveau disque intitulé Croire sur lequel figure notamment une chanson hommage à son fils Bixente (né en 2015), qui souffrait d'une malformation cardiaque étant bébé (puis opéré avec succès).