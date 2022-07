Nathalie (L'amour est dans le pré) : Un nouveau couple à la maison, grande annonce inattendue !

En commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter la belle Constance pour son diplôme. Et certains se demandent alors si elle est la fille de celui qui partage la vie de Nathalie. En réalité, non ! La jeune femme est qualifiée de belle-fille car elle est en couple avec l'un des fils de l'agricultrice. En effet, elle partage la vie de Loyd. Les amoureux ont officialisé leur relation sur Facebook, s'annonçant ainsi en couple il y a tout juste un an, le 5 juillet 2021. Autant dire qu'entre eux, c'est une histoire solide.

De l'amour, de la joie et de la bonne humeur à la maison, cela doit faire du bien à Nathalie. Rappelons que depuis sa participation à l'émission de dating de M6, elle avait été victime d'un flot d'insultes sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs l'ayant trouvée peu aimable. "Les montages ont donné de moi l'image d'une femme méchante, agressive, blessante, hystérique, pas accueillante, bref, une vraie c..... Et ça, ça donne raison aux hommes qui frappent leurs femmes en leur disant que c'est de leur faute", avait ainsi déploré la charmante blonde.