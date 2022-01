Nathalie (L'Amour est le pré 2021) bouleversée par un drame : "Ce soir elle est hospitalisée"

Nathalie était rentrée dans une véritable bataille médiatique avec la présentatrice historique de l'émission qui l'a révélé à la télévision, Karine Le Marchand. En effet, cette dernière avait reproché, à la candidate, son franc-parler : "Il faut que tu prennes des cours d'amabilité aussi. Tu parles pète-sec. On ne peut pas tout dire, on n'est pas des enfants de 5 ans (...) Il faut peut-être que tu fasses un travail de réparation avant de rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas faire payer aux hommes ce que tu as subi. Je sais que tu n'es pas méchante, mais tu n'es pas prête". Nathalie avait révélé avoir été victime de violence physique par son ex-mari depuis le début de leur rencontre, à ses 16 ans.

Le 31 décembre dernier, l'agricultrice avait trouvé du soutien auprès de l'association Brisons le silence, Osons : "Nous ne sommes pas d'accord avec Karine concernant Nathalie. Nathalie est une très belle personne, une battante (...) et une ancienne victime comme nous. Nous ne pouvons pas accepter qu'on lui donne des leçons sans savoir ce qu'est une victime. (...) Quand nous avons connu la souffrance, il est difficile de refaire confiance. (...) Nathalie, nous associations d'anciennes victimes, nous sommes là pour toi tu es formidable et nous t'aimons. (...) ne change rien tu es remarquable."