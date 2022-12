Nathalie Marquay à nouveau plongée dans le deuil : "Je suis anéantie..."

"Geneviève [de Fontenay] m'avait dit : 'Je vais mettre mon rayon de soleil à côté de vous.' Il y avait entre Robert Namias et moi un siège vide et arrive une nana désagréable, vulgaire, qui s'assoit avec une écharpe, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle n'était pas Miss. J'étais en colère parce que, dis donc, si c'est ça, le rayon de soleil de Geneviève de Fontenay, il y a des nuages. Et arrive Nathalie en disant à la jeune fille : 'Excusez-moi, c'est ma place.' L'autre s'est levée et Nathalie s'est assise et on a commencé à rigoler de ça", racontait-il dans cet extrait. Une séquence touchante.