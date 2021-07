Nathalie Marquay bientôt de retour dans une série culte ? "Apparemment mes essais étaient bons"

Un peu plus de 20 ans après avoir fait ses premiers pas à la télévision dans les sitcoms Le Miel et les abeilles, Salut les Musclés et Les Filles d'à côté, Nathalie Marquay s'apprête à se remettre dans le bain. En effet, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut a confié avoir retrouvé le chemin des castings tout récemment. Et justement pour le reboot d'une série culte dans laquelle elle est apparue à l'époque, à savoir Les Filles d'à côté.

C'est sur C8 que le producteur d'AB Productions Jean-Luc Azoulay compte faire revivre la fiction comique des années 90. "J'ai passé le casting en juin, et apparemment mes essais étaient bons", a annoncé Nathalie Marquay lors d'une interview pour Télé Star. Et d'ajouter : "Ce n'est pas encore signé, mais ça devrait le faire".

Notre Miss France 1987 promet d'ores et déjà d'avoir une rentrée chargée si ce nouveau projet se concrétise. Et pour cause, en parallèle, elle devra assurer la promotion de son livre Moi, j'y crois, qui sortira le 9 septembre prochain. Un ouvrage qui parle d'un sujet très personnel puisque la maman de Lou (18 ans) et Tom (17 ans) y évoque ses rêves prémonitoires. "La première fois que j'en ai eu, j'étais jeune. Je n'en ai jamais parlé publiquement afin d'éviter que l'on me prenne pour une folle. J'en ai parlé à mon mari, à mes enfants", avait-elle confié en 2020 pour Télé Star. Elle donnait même quelques exemples : "J'ai rêvé de la date de la mort du frère de Jean-Pierre [Pernaut, NDLR], de celle de Johnny Hallyday par exemple ! J'avais vu que l'un de mes amis allait être atteint de leucémie...".



En outre, les téléspectateurs pourront très certainement la retrouver sur C8 pour la douzième saison de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Émission pour laquelle elle est chroniqueuse.