Nathalie Péchalat : La femme de Jean Dujardin s'offre un nouveau look, le résultat original séduit

C'est en fin de soirée, dans la journée du jeudi 19 janvier 2023, que Nathalie Péchalat a surpris tout son petit monde. En effet, l'ancienne danseuse sur glace professionnelle française de 39 ans a dévoilé un nouveau look surprenant par le biais de son compte sur le réseau social Instagram. L'ex sportive de haut niveau, quintuple championne de France et double championne d'Europe, a mis en ligne un post avec deux photographies d'elle. Et on peut voir que quelque chose a changé...

En effet, celle qui partage la vie de l'acteur française oscarisé, Jean Dujardin, a dévoilé ses nouvelles lunettes. Nathalie Péchalat pose fièrement à côté de son livre intitulé Les Bénéfices du Doute. "Pour y voir clair en 2023, soyons équipés !", écrit l'ancienne présidente de la fédération française des sports de glace en légende de cette publication, suivi d'un emoji studieux, avant de saluer ceux qui l'ont aidé dans cette prise de décision.

"Merci à ma petite soeur et a mon beau frère pour leurs conseils techniques, et leur talent de visagistes", poursuit la sportive de 39 ans. Ces derniers, Justine et Florent de leurs prénoms s'occupent d'ailleurs de la branche Atol, spécialisée dans les lunettes, à Annecy. "Grâce a vous, j'ai la classe à Dallas (ringarde !) et surtout, j'y vois", précise-t-elle, manifestement ravie de sa nouvelle apparence. De quoi attaquer l'année bon pied bon oeil.