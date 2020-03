Nicki Minaj : Son mari Kenneth Petty arrêté, il risque dix ans de prison

Le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, risque jusqu'à dix ans de prison selon TMZ. Condamné en 1995 pour un viol sur mineure à New York, l'homme de 41 ans a "oublié" de s'enregistrer auprès de l'État californien comme délinquant sexuel (aux États-Unis, cette procédure oblige les délinquants qui se déplacent dans un autre État que celui dans lequel ils ont commis un délit à s'enregistrer auprès des autorités). En l'arrêtant lors d'un banal contrôle routier en novembre 2019, les autorités avaient découvert le petit "oubli" de Kenneth. Le chéri de Nicki avait alors été brièvement incarcéré puis libéré, car il s'était acquitté de la caution de 20 000 dollars.

Présenté face à la justice américaine le 4 mars 2020, Kenneth a plaidé "non coupable" dans cette affaire. Selon JustJared, s'il souhaite être libéré sous caution, il devra déposer 100 000 dollars et sera contraint de porter un bracelet électronique en attendant son procès prévu le 23 mars 2020. Le mari de Nicki devra également respecter un couvre-feu et rester obligatoirement en Californie du Sud. De même, il lui est interdit de consommer de la drogue (une lourde sanction pour Kenneth, friand de cannabis). S'il est reconnu coupable lors de son prochain passage devant la justice, il encourt jusqu'à dix ans de prison.

Le sulfureux Kenneth Petty a un lourd passé judiciaire derrière lui. En avril 2002, il a purgé une peine de sept ans de prison pour homicide volontaire. Il a également été condamné pour viol sur une mineure de 16 ans en 1995 (l'agression sexuelle s'était produite le 16 septembre 1994). Il n'est pas certain que les tourtereaux, mariés depuis octobre 2019, pourront continuer de couler des jours heureux si Kenneth est finalement incarcéré. Affaire à suivre.