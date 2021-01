Nicolas Bedos blessé : photo de sa fracture aux orteils

Historique, catastrophique et épique pour certains, 2020 aura définitivement été une année à oublier. Alors qu'il pensait que la malédiction était terminée, Nicolas Bedos (41 ans) a eu le "bonheur" de se fracturer deux orteils, comme il l'a dévoilé le 31 décembre 2020 sur Instagram.

Sur le cliché, on découvre donc les pieds du fils du regretté Guy Bedos, dont un avec deux orteils qui apparaissent bandés. "Pour bien finir cette réjouissante année, fallait bien que je me fracture deux orteils ! Terminer 2020 sans béquilles eut été incohérent" écrit l'acteur et réalisateur (La Belle Epoque) avant d'ajouter le hashtag #jusquàlalie. Une manière très originale de sauter à pieds joints en 2021...

Scandalisé par les mesures sanitaires clivantes prises par le gouvernement tout au long de cette année, Nicolas Bedos a créé le compte Nicolas Bedos Faux Cul afin de dénoncer, selon lui, l'hypocrisie qui s'est installée insidieusement en France sur le sujet. Toujours prêt à critiquer le "politiquement correct", l'ex de Dora Tillier tente tant bien que mal de prendre avec humour les nombreux décrets passés à l'Assemblée, les mesures sanitaires parfois incohérentes ou l'inaction supposée de certains ministres notamment face aux acteurs de la Culture.

Pour Nicolas Bedos, l'année aura donc été médiocre jusqu'au bout puisqu'il a perdu plusieurs proches - son père, son parrain Jean-Loup Dabadie, sa marraine Gisèle Halimi - et n'a pas pu pratiquer le métier qu'il aime. Même ses vacances d'été étaient moins agréables que prévu... Nul doute qu'il doit placer de meilleurs espoirs sur 2021.