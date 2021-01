Nicolas Bedos : "J'ai goûté à cette violence et je l'ai détestée", il prend une décision radicale

C'en est trop pour lui. Nicolas Bedos a décidé de quitter les réseaux sociaux après une période marquée par de nombreux clashs. Le réalisateur de La Belle Epoque a justifié sa démarche par une ultime publication ce samedi 30 janvier 2021.

Nicolas Bedos écrit : "Voilà plusieurs mois que, tout au chagrin de la mort de mes parents, les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancoeurs personnelles et colères impulsives, m'offrant une tribune plus ou moins efficace au fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d'expression si chère à mes aïeux. Aujourd'hui, conscient des limites de l'expression directe et de la perversion médiatique qu'elle provoque, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail [il doit prochainement sortir le film OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, NDLR]. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes."

Nicolas Bedos, qui avait fait de Twitter et Instagram - où il avait carrément deux comptes dont un parodique - des refuges pour ses coups de gueule contre le gouvernement, le coronavirus ou encore ce qu'il qualifie selon lui comme de la bien-pensance, estime qu'il n'a donc plus l'envie ni la force de continuer à y exposer son point de vue. Il faut dire que le débat y est souvent difficile et les armées de trolls sont nombreuses... "J'ai goûté à cette violence et je l'ai détestée", ajoute l'artiste âgé de 41 ans.

Et l'ex-compagnon de Doria Tillier, véritable épaule sur laquelle compter ces derniers mois après la mort de son père Guy Bedos, d'ajouter avec un ultime tacle : "Adieu à tous, et vivement la réouverture des salles obscures, vivement la réouverture d'un monde où la Culture se considère."