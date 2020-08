Nicolas Bedos se moque des influenceurs, vidéo très décalée !

L'année 2020 restera marquante pour Nicolas Bedos. Heureux du succès de son film La Belle Epoque, récompensé aux César, il a ensuite été confiné comme tout le monde mettant ses projets à l'arrêt et a multiplié les mauvaises nouvelles, apprenant les morts de plusieurs de ses proches, à commencer par son père Guy. Autant dire que cette pause estivale lui permet de recharger les batteries. Sur Instagram, le réalisateur de 41 ans s'amuse...

De plus en plus actif sur son compte suivi par 172 000 abonnés, Nicolas Bedos a commencé à partager avec ses fans les coulisses de ses vacances au soleil. Alors qu'il a loué, de son propre aveu, une maison moche et chère, il profite tout de même de son temps libre. Dimanche 9 août 2020, il a posté une courte vidéo parodique dans laquelle il se met dans la peau d'un pseudo influenceur. Au programme ? La mise en avant de crèmes solaire ! "Cet été, afin de nous rapprocher du succès rencontré par les instagrameuses de premier plan, nous allons proposer une pénible série de tuto", a-t-il plaisanté en vidéo.

Et Nicolas Bedos de parler de base 30, une bouteille de La Roche Posay à la main et s'en appliquant sur le visage, enchaînant sur une seconde couche de 50 "sur les parties sensibles, celles qui peuvent un peu rougir". Une aisance dans l'exercice qui a amusé ses followers, la vidéo ayant été vue pas loin de 90 000 fois ! A ce rythme, il ferait bien de demander un partenariat avec L'Oréal...

Quand il ne tombe pas en dépression devant la décoration douteuse de sa maison de vacances ou qu'il ne prépare pas des tutos beauté, Nicolas Bedos se promène. Ainsi, l'ex de Doria Tillier a posté une photo de lui dans les rues de Saint-Paul-de-Provence (en Provence-Alpes-Côte d'Azur) avec l'acteur Michael Cohen. "Avec le frangin @michaelcohenofficiel photo prise par son fiston @susuenforce (" Promis tu me tag sur la photo Nicolas ! ")", a écrit en légende de sa publication Nicolas. La suite au prochain épisode !