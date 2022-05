Nicolas Hulot accusé de viol et agressions sexuelles : L'ex-ministre a été entendu pour la première fois

Cinq mois après le début du scandale lié à la diffusion d'Envoyé spécial qui a investigué sur des plaintes de viol et agressions sexuelles qu'il est accusé d'avoir faites, et deux mois après l'ouverture d'une enquête du Parquet de Paris, Nicolas Hulot est entendu ce mardi 24 mai 2022, rapporte l'AFP. L'ex-animateur de télévision et ancien ministre de la Transition écologique répond ainsi aux interrogations des enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM) de Paris, en audition libre - pour le moment -, sur des soupçons de viol et agressions sexuelles, comme confirmé par le parquet.

Nicolas Hulot est arrivé un peu avant 14 heures à bord d'un taxi aux vitres teintées, précisent nos confrères. Dans un reportage diffusé en novembre 2021 sur France 2, six femmes l'ont accusé de violences sexuelles commises entre 1989 et 2001. Trois d'entre elles témoignaient de faits allant de baisers par surprise à une tentative de fellation forcée qui aurait été imposée à l'une d'entre elles, mineure à l'époque. Une quatrième, la militante écologiste Claire Nouvian, racontait avoir été mise en garde par l'entourage "politique" de Nicolas Hulot avant un tournage en 2008, afin qu'elle évite de se retrouver seule avec lui. Deux autres femmes, l'ancienne animatrice Maureen Dor et une ex-employée de TF1, avaient, elles, transmis à Envoyé Spécial des témoignages par écrit concernant des agressions sexuelles. Une plainte a été déposée par une des femmes, qui était alors mineure à l'époque des faits dénoncés. Elle a été entendue par les policiers "peu après l'ouverture de l'enquête préliminaire", selon une source proche du dossier. C'est pour cette plainte qu'il est actuellement entendu à la BPM.

L'ex-ministre s'est ainsi retrouvé dans une véritable tourmente. Quelques heures seulement avant la diffusion du numéro d'Envoyé Spécial, très attendu, il s'est défendu sur les ondes de BFM TV. "Ces affirmations purement mensongères", a dénoncé l'ancien animateur face à Bruce Toussaint. Il s'est dit "écoeuré" et a décidé de se retirer de la vie publique. Nicolas Hulot, en couple avec Florence Lasserre, depuis le milieu des années 1990, s'est ainsi réfugié auprès des siens, comme l'ont affirmé nos confrères de Gala.fr. Mère de ses deux garçons, Florence Lasserre a toujours été un soutien sans faille pour son époux, et toujours dans la plus grande discrétion. Il a donc décidé de se réfugier à Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine dans son havre de paix avec femme et enfants.

Nicolas Hulot reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.