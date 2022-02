Nicolas Hulot : Après le scandale, l'ex-ministre continue d'embarrasser...

Trois mois après l'éclatement du scandale lié à la diffusion d'Envoyé spécial qui a investigué sur des plaintes de viol et agressions sexuelles qu'il est accusé d'avoir faites - une enquête du Parquet de Paris est en cours -, Nicolas Hulot fait toujours des vagues. Le nom qu'il a donné à un établissement pose désormais problème et cette école souhaite s'en détacher.

D'après Le Parisien du 20 février 2022, une école du Morbihan à Le Guerno fondée en 2004 à l'initiative de Nicolas Hulot et qui avait choisi de porter son nom va le changer, une façon de se défaire du controversé ancien ministre de la Transition écologie. Elle va désormais s'appeler "l'École de la Nature de Branféré". Une modification qui est clairement la conséquence de l'affaire Hulot.

En effet, la direction a expliqué au Parisien que cette décision découle des récentes révélations sur le cas du présentateur d'Ushuaïa : "Nous ne pouvons pas prendre position, car il n'y a eu aucun jugement pour le moment. Malgré tout, ce nom est forcément compliqué à porter." Pour le moment, le site Internet de l'établissement continue d'afficher son nom mais la modification devrait intervenir dans les jours prochains.

"L'École Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme" est présentée comme un centre de sensibilisation et d'éducation à l'environnement : "L'École Nicolas Hulot s'inscrit dans une démarche de développement durable. Sa vocation est de sensibiliser les enfants, les jeunes et les adultes au monde du vivant qui les entoure afin que chacun soit pleinement acteur de son avenir."

Un nouveau dommage collatéral de cette affaire provoqué par l'ex-star de TF1 désormais loin des médias et de toute lumière - il est actuellement réfugié à Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine dans son havre de paix avec femme et enfants. Une autrice, illustratrice et militante acharnée en faveur de l'environnement, Muriel Douru, a également pâti de l'affaire Hulot, a été la dernière à travailler avec lui pour un essai graphique sur l'écologie. Elle avait fait part de sa position très difficile après l'éclatement du scandale.

Nicolas Hulot reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.