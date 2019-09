Nicollette Sheridan fiancée ? L'ex-Desperate Housewives a retrouvé l'amour

À 55 ans, Nicollette Sheridan a retrouvé l'amour. L'actrice sort avec Jake Marcus après avoir divorcé l'an dernier de l'acteur Aaron Phypers. Un homme auquel elle a été mariée... six mois. Aperçue à plusieurs reprises à Los Angeles, l'ex-star de Desperate Housewives affiche une étrange bague au doigt...

Le 14 septembre, Nicollette Sheridan a été vue sur le photocall de la soirée caritative Project Angel Food Awards, tout de blanc vêtue, lunettes de soleil Ray-Ban sur le nez et chapeau de paille sur la tête. Sur les photos où elle pose avec son nouveau compagnon, on peut voir une énorme bague à son doigt. Le signe que le couple, qui se fréquente depuis quelques mois, s'est fiancé ? Quelques heures plus tard, elle prenait la pose avec Jami Morse Heidegger puis elle montait sur scène et offrait un baiser à l'acteur de Will and Grace, Eric McCormack.

Deux jours plus tard, celle qui a retrouvé du travail dans le reboot de la série culte Dynasty (où elle incarne le personnage d'Alexis Carrington) après une période au cours de laquelle elle était une paria à Hollywood, Nicollette Sheridan était de nouveau de sortie. Elle a ainsi participé à l'avant-première du film Running with the devil au Writers Guild Theater de Beverly Hills, le 16 septembre 2019. Puis, dans la soirée, elle s'offrait un dîner avec son amoureux au restaurant Craig's. Large sourire aux lèvres, elle semblait plus heureuse que jamais.

En revanche, elle n'a pas dit un mot sur l'affaire concernant son ancienne camarade de Desperate Housewives Felicity Huffman, condamnée à quelques jours de prison...

Thomas Montet