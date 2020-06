Nikola Lozina et la télé-réalité : "On n'a pas vraiment de talent"

Nikola Lozina (Les Anges, Moundir et les apprentis aventuriers, Les Marseillais vs le reste du monde...) est un candidat de télé-réalité qu'on ne présente plus. S'il fait le show pour les téléspectateurs, il est aussi un homme qui aime les paris sportifs et le poker. Voilà pourquoi Winamax a fait une interview de lui que le jeune homme a fièrement partagée avec ses abonnés. Et la réponse à une question nous a interpellés.

Le journaliste a beaucoup parlé foot avec Nikola Lozina qui, rappelons-le, a fait partie du Royal Football Club de Liège, où il a été défenseur central en Ligue 2 avant que sa carrière soit écourtée à cause d'un accident. Winamax lui a ainsi fait remarquer que les stars de télé-réalité avaient "les mêmes codes" que les footballeurs. C'est-à-dire l'amour des belles choses comme les voitures, les vêtements de luxe ou le fait d'arborer des tatouages. Reconnaissant bien gagner sa vie, Nikola Lozina a refusé net d'être comparé à un footballeur et la raison est étonnante, il dit textuellement : "Les footballeurs, eux, ont un véritable talent et font beaucoup de sacrifices. Nous, on n'a pas vraiment de talent."

En revanche, Nikola Lozina fait beaucoup de sacrifices à cause de sa notoriété. Comme il l'explique, une grosse partie de sa vie privée devient publique. Un manque d'intimité parfois difficile à supporter : "On brade notre image, car le moindre de nos faits et gestes va être répété, amplifié, et parfois déformé. Un passage télé change ta vie du tout au tout. Tu n'es pas une superstar, mais tu es reconnu partout à travers le monde. Cela rejaillit sur ta famille, etc."

Pour mener sa vie faite de belles voitures, de virées en yachts... le fiancé de Laura Lempika a donc fait des sacrifices et conclut : "Faire tout ce cirque pour gagner un SMIC et un peu de reconnaissance, je peux te dire que je ne le ferais pas."