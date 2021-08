Nikos Aliagas moustachu : Kad Merad intervient, rasoir en main, dans une drôle de vidéo

9 photos

La rentrée a bel et bien sonné pour Nikos Aliagas ! Et qui dit rentrée, dit fini les looks audacieux. À l'occasion de la reprise de "50' Inside", l'animateur a réalisé une vidéo avec Kad Merad, dans le rôle du barbier.

Pendant les vacances, Nikos Aliagas s'est laissé pousser une moustache. Un nouveau look à la cool auquel les internautes étaient loin d'être habitués, mais qui a assurément fait son petit effet. Néanmoins, avec la rentrée, l'animateur a dû retrouver son sérieux. Et Kad Merad s'en est assuré ! En effet, à l'occasion de la diffusion du premier numéro de la saison de 50'Inside (TF1), le compte Instagram officiel du programme a partagé une drôle de vidéo dans laquelle le comédien débarque dans la loge de Nikos Aliagas... pour le raser ! "Qu'est-ce que c'est que cette moustache de merde ?", lui demande-t-il en brandissant un rasoir électrique doré. "Regardez-le bien : Nikos Aliagas redeviendra Nikos", a ensuite annoncé Kad Merad, avant de prendre la température auprès d'un Nikos peu rassuré, mais très amusé. "Tu apprécies ou pas ?", lui a demandé le compagnon de Julia Vignali. Et de faire preuve d'ironie : "Qu'est-ce que je ne ferais pas pour la télévision ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ?". En deux temps, trois mouvements, Nikos Aliagas a donc retrouvé son visage. Non sans être blessé au passage. "Je saigne !", s'est exclamé l'animateur. Une situation dont a forcément profité Kad Merad pour blaguer : "Une petite goutte de sang. Vite, sécurité, Samu !"

Samedi 28 août, les téléspectateurs ont pu constater que Nikos Aliagas s'était tout à fait remis de cette légère coupure lorsqu'il est apparu sur le plateau de 50'Inside. Kad Merad était à son côté pour promouvoir son nouveau film, Un triomphe d'Emmanuel Courcol. Un long-métrage attendu le 1er septembre 2021 au cinéma.