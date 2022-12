Nikos Aliagas, Vanessa Guide et son beau Hubert... Tous en altitude en plein coeur de Paris !

A tous les amoureux de ski privés de neige et de descente à ski pour l'instant, c'est à Paris qu'il fallait se trouver ce mardi 6 décembre. L'hôtel Pullman du quartier de Montparnasse dans le 15ème arrondissement de Paris s'est transformé en adresse d'altitude. La terrasse s'est parée de verdure, de lumières et de faux oeufs aménagés avec des tables et des chaises pour accueillir ses clients. Et si le décor et le froid du mois de décembre concordaient parfaitement avec l'ambiance hivernale que l'hôtel a voulu faire, l'ambiance de la soirée était heureusement loin d'être glaciale.

Malgré les gros pulls et les doudounes enfilés, les convives étaient des plus chics. A commencer par Nikos Aliagas. L'animateur phare de TF1, toujours aussi sobre et élégant, était tout sourire Il faut dire qu'être au côté de Franck Gastambide, réalisateur du dernier Taxi, ça n'arrive pas tous les jours. Autre star des écrans présente : la comédienne Vanessa Guide venue avec son chéri Hubert. Lola Le Lann avait aussi fait le déplacement. La comédienne de 26 ans, vue notamment dans Un moment d'égarement avec Vincent Cassel, a passé un peu de temps auprès de Grégory Fitoussi, l'ex-compagnon d'Elodie Frégé.

Des étoiles dans les étoiles

Victor Belmondo n'était pas seul lui non plus. L'acteur, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, était accompagné par son frère Giacomo. Roxane Mesquida, Hafsia Herzi, Bérangère Krief ou encore la chanteuse Mentissa ont elles aussi passé du bon temps au coeur du nouvel aménagement de ce skybar.

Le milieu de l'humour s'était aussi réuni pour l'occasion, une partie du moins. Jérôme Niel, connu grâce au studio Bagel et à ses tutos délirants et déjantés diffusés sur la Toile, s'est entretenu avec l'acteur Alban Lenoir, star de Balle perdue et de la comédie Les Crevettes pailletées. Tous ravis d'être présents pour inaugurer cette nouvelle ambiance, chacun est allé à la rencontre du chef Rafael Casàs et du directeur de l'hôtel Jérôme Cherpni. Une soirée au sommet.