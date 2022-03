Nolwenn Leroy, Carla Bruni... les stars récoltent une somme astronomique pour l'Ukraine

Les bombes continuent de pleuvoir depuis le ciel d'Ukraine. La situation est catastrophique depuis que Vladimir Poutine a décidé d'envahir le pays voisin et, plus que jamais, la solidarité est de rigueur. C'est pourquoi France 2 a organisé en urgence une émission diffusée en direct le mardi 8 mars 2022, intitulée Unis pour l'Ukraine, en invitant une impressionnante brochette d'artistes, pour chanter, danser et apporter un peu de joie en espérant récolter un maximum de dons, à destination de l'association La Croix Rouge.

L'émotion était à son comble, le mardi 8 mars 2022 à la Maison de la Radio et de la Musique, située dans le 16e arrondissement de Paris. Les chansons émouvantes se sont enchaînées en même temps que les chanteuses et les chanteurs, sur scène. Carla Bruni-Sarkozy avait immédiatement accepté de participer à l'évènement, tout comme Zazie, Angélique Kidjo, Sofiane Pamart, Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Eddy De Pretto, Barbara Pravi - Eurovision 2021 - , Khatia Buniatishvili, Nicola Sirkis et son groupe Indochine, Julien Clerc et Patricia Petibon. Florent Pagny, actuellement en plein traitement chimiothérapeutique, avait même trouvé la force de venir chanter, seul puis en duo avec Pascal Obispo, soutenu par son épouse Azucena.

Votre générosité est totalement bouleversante

Cristian Macelaru, directeur musical de l'Orchestre National de France, était également de la partie, tout comme Inna Chevtchenko, militante féministe ukrainienne, leader du groupe Femen, Denys Cherevychko, danseur de ballet Ukrainien ou encore Dimitri Naïditch, pianiste Ukrainien né à Kiev. Chaque artiste est venu performer sur la scène de la Maison de la Radio et de la Musique à titre bénévole. Leïla Kaddour et Nagui, à la présentation, ont également reversé leur salaire de la soirée à La Croix Rouge. Et on peut dire que les téléspectateurs ont participé, en masse, à la cagnotte. "Votre générosité est totalement bouleversante, a annoncé l'animateur en fin de soirée. On peut être fier d'être français, fier de votre générosité, de votre soutien. 7,8 millions ont été récolté. C'est absolument formidable."

L'audience a été au rendez-vous avec 2 284.000 téléspectateurs pour 14,3 pour cent de PDM.

Si vous souhaitez faire un don à La Croix Rouge, à destination de l'Ukraine, rendez-vous sur ce lien. Vous pouvez également envoyer vos chèques à l'attention de "Croix-Rouge française – Conflit Ukraine 2022" à l'adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex.