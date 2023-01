Nolwenn Leroy sublime et sexy : combinaison ouverte à la poitrine et hauts talons, elle est déchaînée !

Qui dit nouvelle année, dit démarrage de nouveaux programmes sur les chaînes et autant dire que TF1 est attendue au tournant. Non seulement, les téléspectateurs attendent avec impatience la nouvelle saison de Koh-Lanta, dont le premier teasing a été annoncé pendant la Coupe du monde de football au mois de décembre mais ce n'est pas la seule émission qu'ils ont hâte de retrouver. The Voice Kids en fait partie aussi. Pour la nouvelle saison, Nolwenn Leroy occupera un fauteuil rouge aux cotés de Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori.

Sur son compte Instagram, en story (voir notre diaporama), la compagne d'Arnaud Clément a dévoilé les coulisses de son shooting pour les besoins de l'émission, repostées depuis le compte de son styliste, Jérôme Baud. Une tradition de The Voice Kids durant laquelle Nolwenn Leroy s'est dévoilée comme jamais. Dans une combinaison moulante bleue et blanche laissant entrevoir une partie de son ventre, et ouverte au niveau de la poitrine, la maman de Marin, 5 ans, était méconnaissable. La belle brune, sous la houlette de son styliste s'est mise à danser de manière plutôt sexy et à jouer le jeu du shooting à fond, une attitude qu'on lui a rarement connue jusqu'ici !

Un mauvais souvenir laissé dans la Star Ac

Voilà qui devrait redorer un peu le blason de Nolwenn Leroy depuis son passage très critiqué lors de la finale de la Star Academy en novembre dernier. Lors de cet ultime prime, qui a vu Anisha sacrée grande gagnante devant Louis, Léa et Enola, l'ancienne star académicienne s'est attirée les foudres des téléspectateurs, grandement agacée par son attitude sur le plateau.

Celle qui devait accompagner Enola dans sa finale et la pousser à donner le maximum d'elle-même a complètement loupé sa mission. Elle s'est vue non seulement reprocher de ne pas l'avoir suffisamment laissé chanter sur son morceau Cassé, qu'elles ont interprété toutes les deux, mais elle a également été pointée du doigt pour son immense maladresse. A l'issue de leur prestation, Nolwenn Leroy n'a pas manqué d'afficher toute son admiration et son soutien... à Louis, grand rival d'Enola ! Inutile de préciser qu'à l'époque, un lien s'était "cassé" avec le public, c'est le cas de le dire.