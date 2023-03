Nouveau royal baby ! Guillaume et Stéphanie du Luxembourg révèlent le prénom de leur 2e enfant

Toutes les familles royales du monde ne sont pas actuellement en train de se déchirer, bien au contraire. Une bonne nouvelle a d'ailleurs touché celle du Luxembourg en ce début de semaine. Ce lundi 27 mars, le prince héritier Guillaume et son épouse Stéphanie sont devenus parents pour la seconde fois. La princesse de 39 ans a mis au monde un petit frère pour leur aîné Charles, né le 10 mai 2020, près de huit ans après son mariage avec Guillaume du Luxembourg.

La Cour grand-ducale a indiqué que la maman et le bébé se portaient bien. D'autres détails ont été apportés : La princesse Stéphanie a donné naissance à un garçon pesant 3,575 kg et mesurant 53 cm à 10h04 à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg. Ce deuxième enfant se prénomme François Henri Luis Marie Guillaume et sera troisième dans l'ordre de succession après son papa Guillaume et son grand frère Charles. Des coups de canon, 21 au total, seront également tirés.

Le nouveau petit prince n'a pour l'instant pas été présenté au public, laissant la maman et le bébé se reposer après cet événement plutôt éprouvant ! Comme ont pu le faire la princesse Diana et Kate Middleton avant elle, la princesse Stéphanie devrait poser sur le perron de la maternité aux côtés de son mari Guillaume, leur bébé dans ses bras. Nul doute que les tourtereaux sont ravis de cette nouvelle naissance qui vient parfaire le bonheur qu'ils connaissaient déjà avec l'arrivée de leur premier enfant il y a bientôt trois ans.

Bientôt un nouveau mariage

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour nos voisins. Dans un petit mois, Alexandra, la petite soeur du prince Guillaume, dira 'oui' à son compagnon Nicolas Bagory lors d'une cérémonie civile avant l'office religieux organisé une semaine plus tard dans le sud de la France. La princesse Stéphanie et son époux Guillaume seront-ils présents ? Leur bébé, à peine âgé d'un mois, pourra-t-il faire un aussi grand déplacement ? En attendant de le savoir, c'est tout le bonheur du monde qu'on leur souhaite !