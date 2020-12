Obsèques de Claude Brasseur : Clément Rémiens et le cast de Demain nous appartient présents pour Alexandre

Il traverse une épreuve terrible en cette fin d'année. Alexandre Brasseur a perdu son papa, l'immense Claude Brasseur, mort le 22 décembre 2020 à l'âge de 84 ans dans la ville de Paris. En guise de dernier adieu, d'hommage, le comédien s'est donc rendu, bien entouré des siens, de sa mère Michèle Cambon, de son oncle Christian Cambon et de ses deux enfants, Louis et Jeanne, au cimetière du Père-Lachaise dans le vingtième arrondissement de notre capitale. Mais avant les funérailles, une cérémonie a eu lieu, à 11h précises, en l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes. "La mort est triste mais la vie est belle. Et Dieu sait qu'il l'aimait effrontément, a déclaré Alexandre Brasseur pendant l'office. Tu me disais que ta seule petite ambition serait de faire partie de la nostalgie de demain. Je crois que nous tous ici, avons déjà la nostalgie d'hier. Merci Papa ! On t'aime."

C'est dans la stricte intimité que Claude Brasseur a été enterré, selon les voeux de la famille. Mais juste avant, alors que sa vie était célébrée dans un lieu saint, son fils à une droit à un petit coup de pouce de ses camarades de la série Demain nous appartient - bien que son père ne regardait pas le programme. En tout cas, ceux qui ont pu venir jusqu'à Paris, ou ceux qui y résident. Ariane Séguillon, sa grande copine, interprète de Christelle Moreno, était là pour lui tenir le bras. Egalement aperçus dans la foule limitée de l'évènement, réunissant une centaine de personnes masquées : Clément Rémiens, qui joue Maxime Delcourt, le fils fictif d'Alexandre Brasseur sur TF1, ainsi que Dominique Guillo, alias Robin Bellanger, un ancien régulier du show.