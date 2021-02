Obsèques de Jean-Claude Carrière : Carole Bouquet et Louis Garrel soutiennent sa veuve et ses deux filles

Un dernier adieu à l'homme, à l'artiste. Décédé le lundi 8 février 2021 dans la soirée, à l'âge de 89 ans, Jean-Claude Carrière a été inhumé quelques jours plus tard. Le vendredi 19 février, c'est dans sa région natale, dans l'Hérault, à Colombières-sur-Orb, que l'auteur et cinéaste a tiré sa révérence. Conditions sanitaires obligent, la foule venue lui rendre hommage était relativement limitée. Une quarantaine de personnes tout au plus, selon les informations du journal local le Midi Libre.

La cérémonie civile a eu lieu en début d'après-midi en l'église du village. Outre les proches de Jean-Claude Carrière, sa veuve Nahal Tajadod, ses deux filles Iris et Kiara, certaines personnalités de la profession avaient fait le déplacement jusque dans le sud de la France. Parmi la liste très restreinte des invités, Carole Bouquet est venue évoquer certains souvenirs partagés entre le défunt et Luis Buñuel - ils avaient co-écrit, ensemble, de nombreux scénarios. Quant au comédien Louis Garrel, il s'est joint à Atiq Rahimi - Prix Goncourt 2008 pour son Syngué sabour. Pierre de patience - pour lire un poème de Rûmi.

Robert Ménard, le maire de Béziers, Jean Varela, le directeur du Printemps des comédiens de Montpellier et le réalisateur Philippe Le Guay étaient également présents pour soutenir la famille de Jean-Claude carrière. L'homme de lettres et d'écrans a été inhumé dans le petit cimetière qui se tient au côté de l'église de Colombières-sur-Orb, le village dans lequel il est né en 1931. Il s'était éteint "dans son sommeil", à son domicile parisien, en toute discrétion. L'hommage qui lui a été rendu a été tout aussi pudique... en attendant mieux, croisons les doigts. Si la pandémie de Covid-19 calme ses ardeurs et que les conditions sanitaires le permettent, plusieurs cérémonies devraient avoir lieu cet été 2021 ainsi qu'au mois de septembre...